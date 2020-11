PRUZZO: «Gli spagnoli della Roma devono alzare il livello» - FELICI: «Mayoral non è da Roma»

Metà settimana e tempo di Europa League. La Roma torna in campo stasera con il Cluj per prendersi il primato del gruppo A e come prevedibile Fonseca farà turn over. Nuova chance per Borja Mayoral, che però ha toppato le 2 precedenti occasioni concesse dal tecnico giallorosso. Antonio Felici lo stronca: «È un giocatore mediocre, non è da Roma». Furio Focolari gli dà invece qualche chance: «Dimostrerà di non essere un attaccante qualunque». «Gli spagnoli devono alzare il livello», commenta Roberto Pruzzo.

La Roma cerca un ds, ma sulla carta lo aveva. Petrachi ha fatto il miglior calciomercato degli ultimi anni, a parte Pau Lopez, ha fatto grandi acquisti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questa sera torneranno gli spagnoli nella Roma che sono quelli dell'Europa League. Nei giallorossi va detto che non esiste squadra A e squadra B, però questi giocatori devono pur giocare (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gli spagnoli della Roma di Europa League devono alzare il livello. Questa sera per me i giallorossi con il Cluj vinceranno 2-0 grazie a una doppietta di Borja Mayoral (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Borja Mayoral, se riuscirà a farsi vedere, dimostrerà di essere un giocatore tecnico e non un attaccante qualunque (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mayoral? Il suo pregio è il doppio cognome, che fa tanto figo, tipo Villas Boas… Non mi pare abbia qualità spiccate. Non ha fisico, non ha la capacità di far salire la squadra, non mi sembra che abbia piedi straordinari… Paga tanto il paragone con Dzeko, non è in grado di fare nemmeno una parte del suo lavoro. È un giocatore mediocre, normale, insomma non è da Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Mayoral fa più di 6 gol sono pronto a pagare la cena a qualcuno… E’ uno che segna poco e che dialoga poco. Mi chiedo: a che può servire? Magari ha bisogno di un po’ di ambientamento, ma non ho visto molte qualità (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)