PRUZZO: "Col Napoli può essere la svolta" - BALZANI: "Mi infastidisce che la vecchia proprietà ha avuto a che fare con molti indagati..."

La gara di Europa League col Cluj e poi quella col Napoli domenica sera al San Paolo. Questo il frenetico calendario della Roma che nei prossimi giorni potrà dire molto sulla valutazione di questo avvio di stagione. Il pensiero però, vola già a domenica. "La Roma, nonostante la situazione difensiva, secondo me parte favorita con il Napoli" dice Giovanni Parisi. "Con il Napoli partita fondamentale, può essere la svolta", aggiunge Roberto Pruzzo.

Infine, dopo l'articolo di 'Repubblica' di questa mattina, Francesco Balzani si esprime così: "Quello che mi infastidisce è che la precedente proprietà ha avuto a che fare con molti indagati e alcuni condannati. Penso a Lotti, a Parnasi e ora questa nuova storia su Coric…".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

L'avventura di Karsdorp alla Roma è stata molto sfortunata finora, ma quest'anno mi hanno colpito i continui tentativi di Fonseca di recuperarlo. Il laterale ha recuperato consapevolezza dei suoi mezzi e ultimamente è sembrato star meglio e più sciolto. Quella di domani per la Roma è una partita molto importante. Non è una formalità e non deve essere considerata una scocciatura, nemmeno in vista del match di domenica contro il Napoli. Per gennaio punterei più su El Shaarawy che su Bernard. Ma in assoluto il brasiliano mi intriga (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stero 92.7)

El Shaarawy? Più che su un ritorno punterei sul nuovo, che magari sia anche meglio di lui. Preferisco un profilo che sia un po' più costante rispetto al Faraone. Anche sui centrocampisti: non amo Diawara, non lo avrei mai preso. Al netto di tutti gli infortuni non è un giocatore con le caratteristiche che mi piacciono (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stero 92.7)

Sarà una difesa completamente da inventare in una partita in cui la Roma farà giocare le seconde linee, anche per scelta. Dzeko e Pellegrini faranno un po' di rodaggio in vista del Napoli giocando qualche minuto. Smalling? Per la gara contro i partenopei dovrebbe recuperare (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Stiamo parlando della partita con il Napoli perché il match con il Cluj secondo me i giallorossi vinceranno, anche con diverse assenze. Il discorso è diverso per la gara contro i partenopei: non ti puoi presentare senza difesa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per il Napoli sono preoccupato per la situazione della difesa: se il mister non dovesse recuperare qualcuno dovrà ingegnarsi e far quadrare il cerchio. La Roma, nonostante la situazione difensiva, secondo me parte favorita con il Napoli (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Con il Napoli partita fondamentale, può essere la svolta. Fonseca ha trovato formula ed identità per far rendere la sua squadra. Ora tutto funziona alla perfezione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello che mi infastidisce è che la precedente proprietà ha avuto a che fare con molti indagati e alcuni condannati. Penso a Lotti, a Parnasi e ora questa nuova storia su Coric… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Napoli si sta ridimensionando, ed è difficile immaginare che perda di nuovo in casa. Per la Roma in questo campionato particolare sarebbe importante uscire dalla sensazione che con le grandi non riesca a vincere (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)