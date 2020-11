PRUZZO: "Col Cluj una tappa di avvicinamento al Napoli" - PARISI: "Con solidità e costanza questa Roma può puntare al secondo o terzo posto"

In un dei giorni più tristi della storia del calcio, la Roma è attesa questa sera dal match di Europa League contro il Cluj: "Stasera è una tappa di avvicinamento al Napoli. Trovare la concentrazione in Europa League non è semplice ma la Roma può far bene anche con una formazione di ripiego", questo il pensiero di Roberto Pruzzo.

Giovanni Parisi, invece, parla delle ambizioni dei giallorossi: "Se la Roma riesce a dare continuità ai risultati e soprattutto a trovare solidità e costanza mentalmente per me può puntare tranquillamente al terzo o secondo posto"

Questa sera conterà tanto l’atteggiamento iniziale della Roma. L’Europa League va comunque giocata perché potrebbe diventare un possibile trofeo stagionale (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Stasera è una tappa di avvicinamento al Napoli. Trovare la concentrazione in Europa League non è semplice ma la Roma può far bene anche con una formazione di ripiego. Anche i partenopei stasera avranno la testa a domenica sera (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

All’inizio ero un po’ polemico sulla gestione della comunicazione dei Friedkin, non capivo perché non facessero una bella conferenza stampa. Ora invece lo apprezzo, hanno capito com’è la città di Roma: prima si fanno le cose e poi si dice qualcosa (JACOPO VOLPI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Stasera credo vedremo una difesa a 3, con Spinazzola come terzo centrale al fianco di Cristante e Juan Jesus (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Non mi parlate di ambiente a Roma, non è vero. Quando è stata fatta la squadra si è vinto, così come a Napoli (SEBINO NELA, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)