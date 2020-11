PARISI: "Roma favorita sul Napoli" - PRUZZO: "Potrebbe essere la partita della svolta" - D'UBALDO: "Mancini al 90% in campo"

Conquistati i sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo, testa al campionato: domani la Roma è attesa dal Napoli al San Paolo. Secondo Roberto Pruzzo "potrebbe essere la partita della svolta per i giallorossi". "Crocevia importante della stagione. La Roma è favorita, nonostante la questione Maradona", sostiene Giovanni Parisi.

L'incognita è in difesa con Smalling, Mancini e Ibanez in dubbio: "Darei Mancini al 90% in campo", rassicura Guido D'Ubaldo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

_____

Il Napoli ha un problema di organico. Per la Roma è fondamentale approfittarne per fare il salto in avanti. Potrebbe essere la partita della svolta per i giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domani sera vedo la Roma favorita. E’ una partita decisiva più per il Napoli che per i giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sarà un match equilibrato ma vedo leggermente favorita la Roma che fa meno fatica a rendersi pericolosa in attacco (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Darei Mancini al 90% in campo. La presenza di Dzeko domani non è in dubbio. Un ruolo da rinforzare nella Roma è il terzino destro, ma so che Fonseca considera positiva la scommessa su Karsdorp (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Napoli-Roma crocevia importante della stagione. Secondo me la Roma è favorita, nonostante la questione Maradona. I giallorossi in questo momento sono superiori sia tecnicamente che mentalmente. Vincendo a Napoli non dico che metti al sicuro il quarto posto, ma ti cominci a candidare seriamente, magari anche per qualcosa in più...(GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fonseca cercherà di schierare due su tre tra Smalling, Mancini e Ibanez. Probabilmente in caso di acquisti a gennaio, ma non sono sicuro che i giallorossi facciano mercato, proveranno a prendere un terzino. El Shaarawy? Per tornare significa che alla Roma deve convenire tanto. Da quanto ho capito vogliono far crescere i giovani (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Fonseca sta facendo cose logiche. Credo che Dzeko sia in buona forma, anche Diawara è rientrato bene e può essere un'alternativa importante. Forse la Roma ha meno alternative sulle fasce. Karsdorp sta crescendo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)