ORSI: "La Roma reciterà un ruolo di primo piano" - PRUZZO: "Raggiunta un'identità precisa" - BALZANI: "Per la Champions serve uno sforzo a gennaio"

La Roma vince e convince in casa con la Fiorentina. All'indomani della vittoria dei giallorossi l'etere romano si concentra sull'analisi dei 90' contro la squadra di Iachini e delle possibilità di quella di Fonseca di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. "Partita perfetta dal punto di vista difensivo ed offensivo", commenta Alessio Nardo. "La Roma ha un'identità precisa", sottolinea Roberto Pruzzo.

Convinto anche Antonio Felici, che però aspetta "di vedere come si comporterà la Roma quando non avrà spazio in contropiede".

La Roma ieri ha veramente giocato bene, ha vinto convincendo, non ha mai mollato ed è stata efficace in ogni contrato. È difficile trovare il 'peggiore' in campo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

È stata una partita perfetta dal punto di vista sia della fase difensiva sia offensiva. La Roma non ha mai praticamente sofferto, la sua superiorità è stata evidente e schiacciante per 90'. Davanti ha un tridente meraviglioso: Pedro è una garanzia, Mkhitaryan va a strappi, Dzeko è dentro questa realtà con tutti i sentimenti. In difesa Mancini è stato perfetto (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha raggiunto un'identità precisa. I difensori sono bravi e pure veloci. Negli spazi la Roma va a nozze, non vedo tante controindicazioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembrava una partita segnata, Fiorentina arrendevole. La Roma con la difesa titolare è tutta un'altra cosa. Da qui alla fine del campionato reciterà un ruolo di primo piano, sempre se giocano i 12-13 (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il rammarico per la Roma forse è che non concretizza in gol tutto quello che produce. Pellegrini sta crescendo, Spinazzola è forse il miglior esterno della Serie A o comunque tra i primi tre (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'acquisto più interessante è Pedro: è passato inosservato ma è straordinario. La Roma macina gioco. L'ingresso di Smalling è determinate (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha fatto una grande partita, non è solo forte ma anche bella da vedere. Ho sensazioni positive sulla Roma dall'inizio della stagione. I tre davanti non sono giovani e bisogna vedere per quanto ne avranno. La gestione fisica di Fonseca in Europa League è molto intelligente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non ha concesso nulla a livello difensivo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il tridente della Roma non ha nulla da invidiare ad altri. L'attacco della Roma è da Champions, per quanto criticabile Fonseca è molto più bravo di Iachini. Segnali molto confortanti e sembra che con Smalling i giallorossi si siano dati un'aggiustata anche dietro. E questo è un segnale per la corsa Champions. Detto questo la Roma A è da Champions, la Roma B no e per questo dobbiamo chiedere ai Friedkin uno sforzo a gennaio (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il valore della Roma in contropiede non è mai stato in discussione, la Fiorentina ha pagato l'errore di permettere ai giallorossi di ripartire. Questo non vuol dire sminuire il lavoro di Fonseca: il tecnico ieri ha meritato i complimenti anche più per la gara difensiva che per quella offensiva. Aspetto di vedere come si comporterà la Roma quando non avrà spazio in contropiede (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)