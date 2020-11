D'UBALDO: «Dzeko è il giocatore più incisivo, senza di lui cambierà il modo di giocare della Roma» - AGRESTI: «Ds? Campos spaventa...»

È notizia di ieri la positività al coronavirus di Edin Dzeko che, secondo Guido D'Ubaldo, "è il giocatore più incisivo e senza di lui cambierà anche il modo di giocare della Roma". "Mayoral non ha nemmeno le sue caratteristiche", fa eco Stefano Agresti.

Per Franco Melli, invece, domani contro il Genoa "nonostante l’assenza di Dzeko credo che la Roma vincerà comunque".

L’Inter senza Lukaku non vince nulla, la Juve senza Ronaldo ha fatto fatica con lo Spezia. Diciamo che la Roma dovrà essere un po’ più brava… (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)

Dzeko è il giocatore più incisivo, l’avevamo visto rimotivato e pronto al ruolo di trascinatore. La sua assenza è importantissima, anche perché Mayoral ha caratteristiche diverse. Cambierà anche il modo di giocare della Roma (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)

Oltre a non avere ancora lo spessore internazionale di Dzeko, Mayoral non ha nemmeno le sue caratteristiche. La Roma dovrà adattarsi, Mayoral non è paragonabile a Dzeko, è proprio un giocatore diverso. Ma una squadra deve anche essere pronta a giocare senza il suo calciatore più forte. Il ds? Campos mi spaventa, per i suoi legami con personaggi come Mendes che prima o poi presentano sempre il conto e perché vuole lavorare da Montecarlo. Ogni società dovrebbe avere un ds presente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)

Non vedo grosse difficoltà per la Roma contro il Genoa: l’unico errore che i giallorossi non devono fare è pensare di aver già vinto prima di scendere in campo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)

Nonostante l’assenza di Dzeko credo che la Roma vincerà comunque. Per impedirlo il Genoa dovrebbe fare la gara della vita (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)

Il Genoa sta vivendo una situazione complicata: per non perdere credo che dovranno parcheggiare dei tir davanti all’area di rigore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Matino Sport e News)