DAMASCELLI: "Domenica vince il Napoli" - BALZANI: "Milanese è già più forte di Diawara"

Archiviata la parte principale della questione europea, col passaggio del turno matematico con due turni d'anticipo, ora la Roma sarà attesa dal Napoli al San Paolo, prossimo all'intitolazione a Diego Maradona. Un effetto che preoccupa Antonio Felici: "Qualche giorno fa non avrei avuto dubbi sulla sfida tra Napoli e Roma. Ma ora, come ieri, potrebbero radunarsi molte persone fuori dal San Paolo... ".

"La Roma sta bene, ma domenica vince il Napoli" il pronostico di Tony Damascelli. Dell'opinione opposta, invece, è Nando Orsi: "Per me domenica i giallorossi vincono a Napoli".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Una cosa di questa Roma possiamo iniziare a dirla: mantiene una sua identità a prescindere dagli interpreti in campo. Ed è importante perché solleva Fonseca dai rischi del turnover (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta bene, ma domenica vince il Napoli (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Tra Roma e Napoli prevedo un pareggio (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma aveva un girone molto facile, il compito di qualificarsi non è stato difficile. Per me domenica i giallorossi vincono a Napoli (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Qualche giorno fa non avrei avuto dubbi sulla sfida tra Napoli e Roma. Ma ora, come ieri, potrebbero radunarsi molte persone fuori dal San Paolo... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sono felice che la nuova proprietà stia prendendo decisioni importanti. Lo stanno facendo per il bene della Roma perché ricomporrebbero il rapporto con i tifosi (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Vedo la Roma molto bene, la vedo tanta squadra. In Coppa riesce a fare quanto fa in campionato nonostante le assenze, questo mi rende molto fiducioso per domenica (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me, già oggi, Milanese è più forte di Diawara (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)