BALZANI: "Con Gundogan e Firmino Roma da scudetto" - FOCOLARI: "Mayoral? Quasi un'umiliazione non farlo giocare col Parma"

Tra Roma-Parma, gara che riaprirà il campionato giallorosso, e il futuro. Si dibatte su chi guiderà l'attacco in caso di assenza di Dzeko, alle prese col Coronavirus. "Se torna Dzeko tutto si sistema, Mayoral fa fatica e in emergenza ti serve una soluzione diversa" dice Roberto Pruzzo. Sul futuro, Francesco Balzani tra sogni e realtà si esprime così: "Prenderei un centrocampista molto forte magari senza spendere molto, uno come Gundogan. Con lui e Firmino, la Roma lotta per lo scudetto".

Antonio Felici sorride al cambio di orizzonte: "Ora parliamo d’acquisti, qua se ci fosse ancora Pallotta ci staremmo chiedendo chi doveva partire. Friedkin mi pare abbia capito la base: tenere i propri e costruire una squadra".

Ci sono delle assenze ma fanno parte del momento. La Roma è una squadra che può affrontare tanti avversari. Davanti però Mayoral non è pronto, in coppa ha fatto bene, ma a Marassi la Roma ha giocato in dieci il primo tempo, Fonseca è stato bravo a toglierlo e come lo ha tolto ha cambiato marcia. Se torna Dzeko tutto si sistema, Mayoral fa fatica e in emergenza ti serve una soluzione diversa. La Roma è in crescita ma il ritorno dopo la sosta nazionale non sai mai come va a finire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Speriamo che si possa vedere un direttore sportivo già insediato e in grado di essere operativo durante il mercato di gennaio (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato la Roma questa estate l’ha fatto affidandosi a vari mediatori. È un esperimento fatto in corsa, ma il ds deve essere bravo nello scouting altrimenti entri in un circolo di operazioni fatte in maniera pari alla convenienza economica solo. In questa squadra finché durano i tre fortissimi vecchietti lì davanti si può togliere belle soddisfazioni. Il campionato è strano e anomalo e immaginare, anche vedendo la classifica della Roma, ci sono dettagli che invitano a sognare (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Prenderei un centrocampista molto forte magari senza spendere molto, uno come Gundogan. Con lui e Firmino, la Roma lotta per lo scudetto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ora parliamo d’acquisti, qua se ci fosse ancora Pallotta ci staremmo chiedendo chi doveva partire. Friedkin mi pare abbia capito la base: tenere i propri e costruire una squadra (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Parma di Liverani non è lontanamente il Parma di D’Aversa. La vedo come una squadra debole. Quindi la Roma con o senza Dzeko deve vincere punto e basta. Io insisterei su Borja Mayoral, sarebbe quasi un’umiliazione non metterlo domenica e lo perdi. Io penso al passato del giocatore e non può essere sparito, io insisterei (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Se per Roma-Parma ci sarà o non ci sarà Dzeko non lo so. Ma la Roma deve abituarsi a fare a meno di lui, l’ha capito bene a Genova. Io credo che possa vincere anche senza il bosniaco, poi se sceglierà di usare Mayoral o un altro giocatore dipenderà dal tecnico. Deve vincere la partita e prepararsi alla trasferta di Napoli (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)