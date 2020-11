AGRESTI: "La Roma mi ha colpito" - COTUMACCIO: "Ieri Fonseca ha cambiato la partita, fidiamoci di più di questo allenatore"

Il giorno dopo la vittoria di Genova, nell'etere romano si parla della situazione in casa giallorossa: "Effettivamente la Roma mi ha colpito, Fonseca non ha perso la testa. La sua mossa è stata contro la logica ma è stata ripagata, è stato bravissimo", questo il pensiero di Stefano Agresti. Anche Riccardo Cotumaccio tesse le lodi del tecnico portoghese: "Diamo a Fonseca quel che è di Fonseca: ieri con la sostituzione di Majoral cambia la partita. Toglie la punta (insufficiente, nonostante la gara di sacrificio) e fa sbocciare Miki e Pedro, fatali in zona di libertà pur senza il finalizzatore. Iniziamo a fidarci maggiormente di questo tecnico"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ieri c’erano 9 assenti, eppure Fonseca l’ha vinta alla grande. La scelta di togliere Mayoral per mettere Cristante è stata un’idea vincente. Ricordatevi delle polemiche post Verona-Roma, quando abbiamo giocato senza centravanti… Quella è stata solo una serata sbagliata (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il buon Fonseca stavolta ci ha azzeccato proprio: ha tolto un centravanti inutile per mettere un centrocampista e ha cambiato la partita, si muovevano tutti con facilità e la Roma lì si è ritrovata. Anche se non capisco cosa ci stia a fare Karsdorp… Non faccio mai sconti a Fonseca, ma stavolta l’ha azzeccato in pieno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mkhitaryan ha giocato in maniera straordinaria, ha dato idee a tutti. D’altronde non è che fino a ieri giocasse nel Castelnuovo… (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Effettivamente la Roma mi ha colpito, Fonseca non ha perso la testa. La sua mossa è stata contro la logica ma è stata ripagata, è stato bravissimo. Mkhitaryan aveva fatto una gran partita anche nel primo tempo, si vedeva che era in forma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vedo una Roma sempre più determinata ed autorevole, come se avesse messo finalmente tutte le pedine al posto giusto. In questo campionato che si sta bloccando sulla mediocrità, credo che la Roma si possa reinventare una sua posizione, dal quarto posto in su (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Qualche giorno prima che si inserisse la Roma e Sabatini, Ibanez era stato praticamente ceduto in Mls ai San José Earthquakes per 4,5 milioni. Pellegrini è come se fosse diventato più cattivo e feroce anche nella postura fisica, prima lo vedevi sempre impettito portar palla. Mi sembra meno elegante e più operaio (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ragazzi, guardiamo la classifica: stanno tutti lì. Ma la Roma secondo me quest’anno è migliore, Fonseca ha capito la situazione. È nella lotta per i primi posti, ma nessuno ha dei vantaggi, è tutto da decidere. La cosa incredibile è che Mkhitaryan non è stato pagato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma riprendete Petrachi! È assurdo che la Roma non abbia un ds e gioca con la squadra che gli ha fatto lui, "sub iudice" c’è solo l’acquisto di Pau Lopez, gli altri tutti promossi. E promossi bene, Ibanez già vale 30 milioni! (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)