AGRESTI: "Fonseca ha fatto un miracolo anche solo a resistere sulla panchina giallorossa" - COTUMACCIO: "Occhio a dire che la Roma dei Friedkin è diversa da quella di Pallotta"

Gli ultimi giorni di mercato l'agente di Ibanez era a Roma e arrivò l'offerta del Leicester da 25 milioni, respinta poi al mittente dai dirigenti giallorossi, ho paura che per gennaio qualcuno possa rifarsi sotto per il brasiliano... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Occhio a dire: 'La Roma dei Friedkin è diversa da quella di Pallotta'. Sicuramente lo è nelle intenzioni, ma Dan e Ryan hanno ereditato pure i difetti della gestione precedente. Non sarà facile nell'immediato mantenere i giocatori migliori e anzi, persisterà la necessità di venderli per restare competitivi. Corretto sottolinearlo per non alzare troppo le aspettative: il processo di rinascita romanista sarà lento e graduale, non vedremo i risultati da subito (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Voto alla Roma? 7,5 tendente all’8, la Roma è in crescita, Fonseca è partito con dei dubbi ma li ha chiariti subito. Qualche passaggio a vuoto iniziale c’è stato, con la Juve poteva anche vincere ma forse non era il momento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mancano ancora dei tasselli, c’è da capire se la Roma potrà battere le migliori del campionato, cosa che adesso non le è ancora riuscita (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fonseca ha fatto molto bene, ma per ora ha mostrato un piccolo limite: si è fatto rimontare dalla Juve e con il Milan non ha vinto. Gli manca una vittoria con una grande (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)



Ma Emerson Palmieri che è praticamente fuori rosa dal Chelsea? Non viene assolutamente preso in considerazione da Lampard, farei un’operazione in prestito a gennaio con diritto di riscatto (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca ha sopportato di tutto: un presidente e un ds che non c’erano, campagne contro di lui… Ora è vicino al primo posto, non ha mai perso. Ha fatto un miracolo anche solo a resistere sulla panchina della Roma. Leggo del possibile rinnovo, per me gli avrebbero dovuto rinnovare il contratto 3 mesi fa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)