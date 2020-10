RENGA: "Il rosso della Roma è un pozzo senza fine" - BALZANI: "Stadio? Friedkin considera questo progetto insidioso"

Con la sosta per gli impegni delle Nazionali in corso, le discussioni lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso vertono sui conti della Roma: "Chi parlava bene della gestione Pallotta probabilmente ora si è ricreduto, il rosso della Roma è un pozzo senza fine", afferma Roberto Renga. "Della nuova proprietà bisogna solo parlare bene: con i debiti che ha trovato Friedkin ha comprato giocatori per 40 milioni", ritiene Furio Focolari.

Fernando Orsi commenta, invece, le indiscrezioni su Maurizio Sarri: "Queste voci non fanno bene".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Allegri? Secondo come qualcosa con la Roma c’è stato…(SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarri? Queste voci non fanno bene. Fonseca non sta andando malissimo, adesso con il ritorno di Smalling le cose potrebbero migliorare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Stadio? Da quanto so, Friedkin ritiene questo progetto insidioso e dispendioso, ha tanti dubbi sin dall'inizio. Vorrebbe un progetto più snello (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È stato il primo mercato in cui non si sono venduti giocatori importanti e probabilmente è stato un errore, visti i conti. Così l’azionista deve mettere sempre i soldi, quanto può andare avanti così? (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma se in passato sono stati costretti a vendere i migliori per questioni di bilancio, come si fa ad avere un debito così alto? (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma sono passati dirigenti incapaci, che oltretutto sono costati pure… Finché c’era Sabatini era un’altra musica, si comprava e si vendeva ad alto livello. Poi c’è stato il baratro. Della nuova proprietà bisogna solo parlare bene: con i debiti che ha trovato Friedkin ha comprato giocatori per 40 milioni (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Friedkin conosceva la situazione grave dei conti, tuttavia ha comprato lo stesso la Roma. Ora non mi aspetto miracoli da Friedkin, ma da qui ad un anno mi aspetto che dia un orizzonte quantomeno di serenità e speranza (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quanto sia importante la Roma per i Friedkin lo testimonia il fatto che i nuovi proprietari sono in città da praticamente un mese (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Chi parlava bene della gestione Pallotta probabilmente ora si è ricreduto, il rosso della Roma è un pozzo senza fine. I risparmi fatti non bastano, Friedkin è profondamente giustificato ma conosceva la situazione. Nessuno pensa a che fine avrebbe fatto la Roma senza di lui… È vero che c’è stata la propaganda su Pallotta, ma molti camerieri hanno cambiato divisa… (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La situazione della Roma è delicata, c’è la sensazione (soprattutto fuori Roma) di una società che ha perso posizioni e di una squadra che sta precipitando. E poi con gli infortuni non è fortunata, basti vedere il doppio ko di Zaniolo. Così si galleggia nella mediocrità (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)