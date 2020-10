PRUZZO: "A destra avrei tenuto Florenzi" - ROCCHETTI: "A gennaio Pau Lopez può partire" - MELLI: "Occhio al Benevento"

In attesa della ripresa del campionato, sulle frequenze radiofoniche giallorosse si continua a parlare dei giocatori che attualmente per Fonseca rappresentano un punto interrogativo. "Pau Lopez è l'errore della campagna acquisti dello scorso anno. Penso che si cercherà una soluzione a gennaio per non svalutare l'importante investimento fatto" dice Paolo Rocchetti. Le perplessità di Roberto Pruzzo riguardano soprattutto Karsdorp: "E' sempre infortunato, non ricordo abbia mai fatto due partite consecutive. È un giocatore che sta spesso male, a quel punto tenevi Florenzi e avevi risolto il problema". Franco Melli invece è già focalizzato sulla gara con il Benevento: "Partita in bilico. Il Benevento ha mandato segnali interessanti, si sta acclimatando alla Serie A che per altre squadre è una chimera".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Pau Lopez è l'errore della campagna acquisti dello scorso anno. Penso che si cercherà una soluzione a gennaio per non svalutare l'importante investimento fatto, magari in prestito (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A destra non credo ci sia tanto da studiare. Vediamo come evolve la stagione. Karsdorp è sempre infortunato, io non ricordo abbia mai fatto due partite consecutive. È un giocatore che sta spesso male, a quel punto tenevi Florenzi e avevi risolto il problema. Avere tre terzini destri e non trovarne neanche uno mi sembra un paradosso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Per il ruolo di direttore sportivo la Roma deve prendere una figura che sia una persona competente, autorevole. E se posso permettermi,se non dovesse essere italiano che venga accompagnata da una guida, un consiglio, una collaborazione sulla comunicazione che male non farebbe (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Io sono convinto del valore di Pellegrini. È un giocatore che tecnicamente, volendo, può cambiare le partite ma deve sbloccarsi e dare continuità alle prestazioni. Troppe volte gioca partite sufficienti e non sono d'accordo sul fatto che sia involuto: è semplicemente un giocatore che deve ancora capire cosa deve fare da grande... Col Benevento partita rognosa. La Roma può vincere ma anche faticare con tutti (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Per il ruolo di ds dopo Monchi io vado con i piedi di piombo. Da fuori son tutti bravi, ma poi si scontrano con la realtà, vieni in un campionato diverso, una realtà diversa. Devono fare una scelta che porti favori alla società. Quello che ha fatto Monchi la Roma lo sta ancora pagando, quindi serve un direttore sportivo con idee chiare e che abbia un indirizzo (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Benevento partita in bilico. Il Benevento ha mandato segnali interessanti, ssi sta acclimatando alla Serie A che per altre squadre è una chimera. La Roma però è favorita chiaro (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)