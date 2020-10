ORSI: "Ma Smalling non si poteva prendere anche prima per l'Europa League?" - PRUZZO: "Borja Mayoral non mi sembra un giocatore per cui impazzire al momento dell’arrivo"

La Roma si muove per chiudere le ultime necessarie operazione per rafforzare la rosa in questi giorni di mercato. Manca ancora qualcosa però, come sostenuto da Guido D'Ubaldo: "Con un ultimo sforzo per un terzino destro, sia Fonseca che i tifosi possono dirsi soddisfatti. Una virtù della nuova società: quest’anno non è mai stata presa in considerazione l’idea di cedere i giocatori ritenuti fondamentali da Fonseca. Pau Lopez è la nota dolente della Roma, la più grande pecca di Petrachi, pagato tanto ma ha dimostrato tante lacune. Tutti gli altri centravanti in passato sono stati ‘avallati’ da Dzeko, stavolta con Mayoral la Roma ha scelto per conto suo".

Dal mercato in ingresso potrebbe arrivare anche un altro giocatore dal Manchester United diverso da Smalling, ossia Fosu-Mensah. "È in scadenza nel 2021 e credo che più di 4-5 milioni non ti possano chiedere. Sembra un ragazzo interessante. Sono tanti i giocatori che lo United ha lasciato andare, vedi Mkhitaryan per esempio" come sostenuto da Jacopo Palizzi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____



Con un ultimo sforzo per un terzino destro, sia Fonseca che i tifosi possono dirsi soddisfatti. Una virtù della nuova società: quest’anno non è mai stata presa in considerazione l’idea di cedere i giocatori ritenuti fondamentali da Fonseca. Pau Lopez è la nota dolente della Roma, la più grande pecca di Petrachi, pagato tanto ma ha dimostrato tante lacune. Tutti gli altri centravanti in passato sono stati ‘avallati’ da Dzeko, stavolta con Mayoral la Roma ha scelto per conto suo (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma manca solo un grande terzino destro, manca anche un incontrista a centrocampo ma con Pellegrini e Veretout si sono più o meno aggiustati. I gol, semmai, chi li fa? Mayoral viene per fare la riserva, i gol andranno chiesti sempre a Dzeko (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma Smalling non si poteva prendere anche prima, magari prima dell’Europa League? Non è che il prezzo è stato così tanto scontato… (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Smalling è una certezza per la difesa della Roma. Borja Mayoral non lo conosco molto ma non mi sembra un giocatore per il quale impazzire al momento dell’arrivo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’Udinese è in difficoltà viste anche le tantissime assenze, la Roma è decisamente favorita. I primi turni però hanno detto che non esistono partite con l’esito scontato (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Possibile arrivo di Fosu-Mensah? È in scadenza nel 2021, quindi tra quattro o cinque mesi può firmare a zero. Credo che più di 4-5 milioni non ti possano chiedere. Sembra un ragazzo interessante, anche se tutti dicono perché se è forte te lo lasciano? Sono tanti i giocatori che lo United ha lasciato andare, vedi Mkhitaryan per esempio. Il club negli ultimi anni ha fatto operazioni in uscita di questo tipo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)