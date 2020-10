ORSI: "La Roma non è più forte dell’anno scorso" - BALZANI: "Boldt? Ero più favorevole alla soluzione Paratici"

Conclusa la sosta per le Nazionali, spazio al campionato con la Roma che tornerà in campo domenica contro il Benevento. "La Roma non è più forte dell’anno scorso perché non ha Zaniolo", è il pensiero di Fernando Orsi. "Bisogna dare forza a questo allenatore", sostiene Roberto Pruzzo.

Francesco Balzani, invece, commenta la questione direttore sportivo: "Boldt? Ero più favorevole alla soluzione Paratici. A livello dirigenziale serve una figura forte, di livello assoluto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Se la Roma dovesse prendere Boldt, mi verrebbe da dire che sarebbe arrivato il Villar dei direttori sportivi. Spero che queste notizie non siano vere (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Boldt? Ero più favorevole alla soluzione Paratici perché è italiano. L'importante è che non arrivino figure particolari o strane. I Friedkin in queste settimane di incontri ne hanno fatti tanti e ne sono usciti forse solo il 20%. A livello dirigenziale serve una figura forte, di livello assoluto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non mi sembra ci siano le premesse per pensare ad una Roma più forte. E su Pellegrini bisognerà riaprire una parentesi, se continua con questo sistema di gioco uno tra Pedro e Mkhitaryan o deve accomodarsi in panchina o trovare un’altra collocazione. Bisogna dare forza a questo allenatore, che per ora ne ha poca, poi vedremo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non è più forte dell’anno scorso, perché non ha Zaniolo. Smalling è esaltato per il ritorno perché si è sentito importante, ovvio che parli così. Ma i giocatori arrivati non compensano l’assenza di Zaniolo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Rispetto all’anno scorso, con la Roma che ha chiuso quinta, in pratica hanno sostituito nella formazione tipo Zaniolo con Pedro. Mi sembra poco, c’è un po’ di progresso ma non c’è da farsi illusioni (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)