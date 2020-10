ORSI: "In caso di vittoria il campionato della Roma diventerebbe intrigante" - BIAFORA: "A gennaio si cercherà un attaccante"

Il calendario giallorosso segna la Fiorentina come prossimo impegno in campionato: domani la Viola arriva all'Olimpico e per Fernando Orsi "in caso di vittoria il campionato della Roma diventerebbe intrigante". Secondo Gianluca Lengua, invece, "la partita di domani, sconfitta o vittoria che sia, non farà capire l'andamento della Roma, che capiremo a gennaio".

Filippo Biafora guarda al mercato invernale: "A gennaio si cercherà un attaccante. El Shaarawy e Bernard sono i primi due nomi sulla lista".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Fiorentina è una squadra indecifrabile, può succedere di tutto. È un’ottima squadra anche se l’allenatore deve ancora trovare la quadra. La Roma può fare risultato ma deve stare attenta. In caso di vittoria il campionato della Roma diventerebbe intrigante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma parte da favorita contro la Fiorentina. I giallorossi sono una gran bella squadra, peccato solo per il fattore campo che viene annullato e rende impossibile capire che partita sarà (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi hanno detto che Uva dovrebbe entrare nella Roma...Domani i giallorossi sono leggermente favoriti, ma la Fiorentina mi sembra in netto miglioramento (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Vedo la Roma in crescita. Avrebbe avuto bisogno di una vittoria con Juventus o Milan per sentirsi più sicura. Rispetto per la Fiorentina, ma credo che la Roma abbia tutto per poter vincere (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me la partita di domani, sconfitta o vittoria che sia, non farà capire l'andamento della Roma, che capiremo a gennaio. Per puntare davvero alla Champions i giallorossi devono fare un mercato importante a gennaio (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dobbiamo liberarci dell'idea che per il dopo Dzeko dobbiamo trovare un giocatore come il bosniaco, che non esiste. Servirebbero un esterno destro titolare, un giocatore offensivo, esterno o seconda punta, e un vice-Veretout (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sentendo Fonseca in conferenza mi tengo un dubbio su Smalling. Da quanto so, dagli esami non è risultata nessuna lesione per Carles Perez: penso che domani andrà in panchina e che sarà impiegato solo in caso di estrema emergenza. A gennaio si cercherà un attaccante. El Shaarawy e Bernard sono i primi due nomi sulla lista: Bernard era stato cercato su indicazione di Fonseca (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7