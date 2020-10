NARDO: "Smalling con Dalot sarebbe stato un capolavoro" - PARISI: "L'inglese ed El Shaarawy non bastano per arrivare quarti"

L'ultimo giorno di mercato catalizza le discussioni lungo le frequenze che si occupano di Roma. "Sono contento degli eventuali ritorni di El Shaarawy e Smalling, ma non sono sicuro che questi due possano spostare gli equilibri tanto da farti arrivare quarto" dice Giovanni Parisi. "Smalling più Dalot sarebbe stato un capolavoro, ora con tutto il rispetto per Santon la Roma continuerà ad avere un problema sulla fascia destra" il pensiero di Alessio Nardo.

Infine, Furio Focolari rivela: "So che i Friedkin sono incavolati neri, la partita di Udine non gli è piaciuta per niente".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Dopo la sconfitta di ieri, in casa Manchester è cambiato qualcosa. Ieri sera infatti lo United sembra aver aperto per Smalling. El Shaarawy? Al momento l'affare è bloccato, non c'è l'accordo con il club cinese e il giocatore guadagna un'enormità. Sicuramente oggi proveranno a sbloccare la trattativa, anche perchè la volontà del giocatore è chiara (PAOLO ROCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

L'operazione Kluivert al Lipsia è stata simile a quella di Schick, era difficile inserire l'obbligo di riscatto. Credo che qualcosa in più si più si poteva avere dal Leicester per Under, ma alla fine la Roma ha preferito prendersi i 3 milioni di prestito e non tenersi il giocatore per tutta la stagione. Ricorso Verona-Roma? Da mercoledì la società ha a disposizione venti giorni per farlo, quindi credo che per la fine di ottobre se ne capirà di più (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono contento degli eventuali ritorni di El Shaarawy e Smalling, ma non sono sicuro che questi due possano spostare gli equilibri tanto da farti arrivare quarto. La Roma continua ad avere un problema di identità che Fonseca non riesce a dargli (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Smalling più Dalot sarebbe stato un capolavoro, ora con tutto il rispetto per Santon la Roma continuerà ad avere un problema sulla fascia destra (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

A Udine la Roma non mi è piaciuta per niente, ha rischiato troppo. Sono deluso da Dzeko, non segna e da capitano dovrebbe trascinare la squadra, ed invece... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Fonseca è un buon allenatore, ma ha bisogno dei giocatori. Ora con il rientro di Dzeko ha messo un po’ a posto la squadra: contro Juve e Udinese si è vista un’altra Roma rispetto a quella di Verona (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Pedro? Un grande giocatore che ha fatto un gran gol, era ora che prendesse la porta. Dzeko? C'è gente che ancora crede sia un fuoriclasse... (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

So che i Friedkin sono incavolati neri, la partita di Udine non gli è piaciuta per niente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

El Shaarawy? Mi piace tanto, ma in questa Roma dovrebbe cambiare modo di giocare. Con Pedro così, poi, non so se sarebbe titolare. Detto questo fossi nei giallorossi lo prenderei (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)