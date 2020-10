MELLI: «Troppi cambi, così la Roma rischia» - FELICI: «Con i Friedkin a Trigoria rigano tutti dritto, segnale fondamentale»

Il debutto europeo si avvicina. Tra poche ore la Roma giocherà a Berna e cercherà i primi 3 punti sul campo dello Young Boys. Preoccupa però la scelta di Fonseca di operare un turnover massiccio: «Troppi cambi, così Fonseca rischia», avverte Franco Melli. «Ma la Roma deve puntare al quarto posto, cosa le importa dell'Europa League», ribatte Ilario Di Giovambattista.

Intanto continua il casting per il nuovo ds e in prima linea c'è il nome di Emenalo. "Ha sempre lavorato con presidenti con i soldi e in grandi contesti. Meglio lui che il fenomeno di turno", il parere di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ho perplessità sui nomi che escono ma avere i Friedkin a Trigoria costantemente fa rigare dritto tutti quanti, sono segnali fondamentali. Mi piace l’idea che possa arrivare un ds capace a fare tutto: con un profilo del genere, rispetto a Campos e Boldt, mi sentirei più tranquillo. Con uno abituato a fare solo il talent scout tornerebbero gli incubi delle plusvalenze… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Emenalo? Non è Berta, ma ha sempre lavorato con presidenti con i soldi, al Chelsea e Monaco. Meglio un dirigente che ha avuto a che fare con grandi contesti che il fenomeno di turno. Personaggi come Campos e Rangnick sono dei santoni, non possono piacere a questa dirigenza (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Karsdorp dovesse essere scelto come titolare sarebbe una segnale importante di Fonseca: titolare nella prima di campionato e titolare tre giorni dopo il ritorno in gruppo (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è in crescita ma vedo insidie enormi stasera. Sono contrario al turnover esagerato, con quegli 11 non sono convinto che i giallorossi vincano facilmente mentre con i titolari avrebbero vita facile. Per questo, se vincerà, credo che avrà bisogno di rimontare inserendo i titolari a gara in corso (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Troppi cambi nella Roma, sono esagerati. Il tridente d’attacco, che stasera viene smontato, è la parte migliore della squadra. Delle tre italiane stasera la squadra di Fonseca è quella che rischia di più (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma cosa importa dell’Europa League? Deve tentare di entrare nelle 4 di Champions. Non a caso questa sera, anche Milan e Napoli, fanno turnover (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)