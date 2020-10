LENGUA: "La Roma è carica, tutta la squadra è con Fonseca" - BIAFORA: "Ds? Si cerca più un talent scout che un accentratore"

Meno uno al match Milan-Roma e c'è preoccupazione per l'avversaria che non perde da tanto. "E' una partita comunque complicata", così l'ha definita Gianluca Lengua. "Una partita tattica", è invece l'aggettivo utilizzato da Francesco di Giovambattista che ha analizzato anche le possibili scelte dei tecnici.

Intanto è ancora ombra sull'affaire ds e secondo Biafora " si sta cercando un ds che sia più un talent scout che un accentratore".

Sul ds ancora non c'è un prescelto. I Friedkin ultimamente sono stati parecchio a Londra, si sono mossi anche a Zurigo. Gira voce di altri contatti con Boldt e con Brands dell'Everton, ci sono ancora chiamate a Berta. Ma la Roma sta cercando anche un dg modello NBA, mi sembra che il ds che si sta cercando sia più un talent scout che un 'accentratore'. I Friedkin volevano entrambe le figure entro novembre, evidentemente la ricerca è ancora in corso. Per me sono stati chiamati in tanti (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma arriva bene psicologicamente e fisicamente anche alla partita di domani. I titolari sono entrati ma non hanno avuto questo dispendio di energie così gravoso. I giallorossi sono carichi, tutti remano nella stessa direzione e tutta la squadra è con Fonseca. È una partita comunque complicata, in trasferta contro un Milan che non perde da tante gare (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Mancini che dopo esser positivo è tornato a disposizione e questo permette di tornare alla difesa giovane a tre. Bisogna capire se con questa difesa Fonseca vorrà rischiare qualcosa a centrocampo e costringere Pioli a cambiare modulo e interpreti in campo. Se il Milan vuole palleggiare di più e portare Ibra più vicino al limite dell’area di rigore farà delle scelte di interpreti diversi. Sarà una partita molto tattica (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Il ritorno di Mancini porta in panchina Cristante, la difesa rimarrà a tre e Pellegrini sarà retrocesso con Veretout. Il Milan è una compagine dove Pioli ha fatto un grande lavoro, puntellato bene con il mercato, ma ha il merito di saper usare bene gli eventi durante ogni partita. Uno degli ostacoli maggiori è infatti per la Roma il momento del Milan, nonostante i giallorossi arrivino bene e non siano inferiori ai rossoneri (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)