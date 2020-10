FOCOLARI: "Non capisco le critiche, la Roma sta facendo bene" - BIAFORA: "Questa sera deve essere la partita di Karsdorp e Borja Mayoral"

La Roma questa sera si prepara a scendere in campo alle 21:00 allo stadio Olimpico contro il CSKA Sofia nella gara valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Nelle emittenti però il discorso si concentra ancora sulla gara di campionato andata in scena lunedì sera contro il Milan, dove i giallorossi hanno rimontato per tre volte da situazione di svantaggio. I complimenti sono indirizzati a Fonseca e alla sua gestione della gara. "Mi è piaciuta molto la mossa di mettere Pedro a fare il tuttocampista, un po’ come ha fatto Gasperini con Gomez all’Atalanta" è il pensiero di Francesco Di Giovambattista.

Dall'altro lato però ci sono le critiche che vengono mosse al tecnico Fonseca, che nonostante i risultati secondo alcune notizie sembrerebbe essere sempre in discussione. Come sottolinea Stefano Agresti però: "La critica a Fonseca oggi non ha senso, dopo i risultati ottenuti in questo inizio stagione. Se cacciano lui dovrebbero fare la stessa cosa con altri quattordici o quindici allenatori".

Questa sera deve essere la partita di Karsdorp e Borja Mayoral, apparso un po' opaco nell'esordio contro lo Young Boys (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

In alcune movenze, Ibanez mi ricorda il primo Ruediger (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco le critiche alla Roma, da dove vengono? I giallorossi stanno facendo bene, non gli si può rimproverare niente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io credo che questo per la Roma sia un momento di attesa, criticarla ora non ha senso. I giallorossi non sono ancora una squadra affidabile ma hanno fatto passi in avanti. È difficile capire bene la caratura della squadra (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fonseca si sta autodifendendo da una critica che ormai lo ha preso di mira. Questa critica se la sta portando dietro dallo scorso anno. Ora ha l’occasione di dimostrare di essere un allenatore che ha capito la situazione. La squadra ha quasi un’identità e se gioca a quattro dietro avrà ancora più opzioni di scelta. Ho qualche dubbio sulla fase difensiva ma il tempo è dalla sua parte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La critica a Fonseca oggi non ha senso, dopo i risultati ottenuti in questo inizio stagione. Se cacciano lui dovrebbero fare la stessa cosa con altri quattordici o quindici allenatori. Il Pedro visto a Milano sembra un po’ il Papu Gomez nell’Atalanta. Fonseca è bravo a respingere le critiche (STEFANO AGFRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Di Fonseca mi preoccupava un po’ la parte relativa alla preparazione atletica della squadra, ma contro il Milan io ho visto alcuni miglioramenti anche sotto quell'aspetto (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)