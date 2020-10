COTUMACCIO: "Non capisco le critiche a Fonseca" - PRUZZO: "Formazione improponibile"

Contro lo Young Boys la Roma ha ottenuto i suoi primi tre punti in Europa League. Nonostante il successo dei giallorossi non mancano alcune critiche a Fonseca, che ha rivoluzionato la formazione iniziale cambiando dieci undicesimi. "La formazione iniziale della Roma di ieri è una roba che nemmeno una nostra mamma anziana avrebbe messo" dice Roberto Pruzzo. Duro anche il giudizio di Furio Focolari su alcuni giocatori schierati dal tecnico: "Fonseca ha messo i grandi e l’ha ribaltata. Jesus e Fazio ormai sono impresentabili, così come Bruno Peres e Karsdorp".

Del parere opposto invece Riccardo Cotumaccio: "Non comprendo le critiche a Fonseca. Non può fare turnover con lo Young Boys? È vero, ha cambiato tutto ma doveva prendere le misure".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La formazione iniziale della Roma di ieri è una roba che nemmeno una nostra mamma anziana avrebbe messo: inguardabile. Spero che Mayoral non sia quello, altrimenti…(ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Non comprendo le critiche a Fonseca. Non può fare turnover con lo Young Boys? È vero, ha cambiato tutto ma doveva prendere le misure. Quello che emerge, piuttosto, è un quadro problematico delle seconde linee che non lasciano grandi certezze (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ieri sera ha dimostrato che se hai giocatori forti e importanti vinci, altrimenti no. Gli schemi e gli assetti tattici ok, ma non puoi stravolgere la formazione. Se cambi tanto non puoi avere gli stessi risultati (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma a San Siro credo perderà, il Milan ha qualcosa in più (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Non credo che sarebbe cambiato il risultato e la prestazione del primo tempo se avesse giocato Ibanez al posto di Jesus (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma A avrebbe vinto 4-0. Non comprendo tutto questo turnover (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

L’avevamo detto ieri, se la Roma avesse giocato con quella formazione avrebbe perso. Poi Fonseca ha messo i grandi e l’ha ribaltata. Jesus e Fazio ormai sono impresentabili, così come Bruno Peres e Karsdorp (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)