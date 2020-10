BALZANI: "Anche Fonseca sa che non sarà l'allenatore del futuro" - FOCOLARI: "Ottimo il mercato della Roma"

Tra i giudizi del mercato sui calciatori, a quello che riguarda il futuro ds della Roma, principale capitolo aperto a Trigoria: questi i temi della giornata lungo le frequenze radiofoniche che trattano di cose giallorosse. "Berta è una possibilità come Campos, che ieri era in contatto con i suoi legali per cercare di liberarsi dal Lille e non esclude l'ipotesi Roma" secondo Paolo Rocchetti. "Sul mercato la Roma ha funzionato sulle cessioni" la valutazione di Franco Melli.

"Fonseca non sarà l'allenatore del futuro della Roma, credo lo sappia anche lui" fa sapere Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Per Smalling è andata come doveva andare, anche se vorrei sapere perché aspettano sempre gli ultimi minuti. È stato un buon rinforzo perché è un giocatore che ha fatto bene e ha dimostrato di poter fare un buon campionato. La Roma ha rinforzato il pacchetto arretrato, ha fatto un acquisto sicuro e in quel settore mi sembra tranquilla (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Possibile nuovo annuncio già questa settimana per il nuovo ds. Berta è una possibilità come Campos, che ieri era in contatto con i suoi legali per cercare di liberarsi dal Lille e non esclude l'ipotesi Roma. In più, c'è sempre da giocarsi la carta del nome a sorpresa (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma nei tre difensori titolare è messa bene. Dopo però devono essere supportati dagli esterni, dai terzini, la forza di una difesa ti arriva anche da chi ti aiuta e da chi gioca davanti. La Roma sui tre centrali per potenzialità dei singoli ha una bella difesa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Nel reparto arretrato la Roma si è sistemata bene, anche in prospettiva futura. Sulle fasce da una parte hai Spinazzola che ha dimostrato di star bene fisicamente e di essere importante. A destra c’è Bruno Peres che piace solo a Fonseca, Karsdorp che sarebbe il migliore ma per crampi ha saltato già due partite e poi c’è Santon che è il più lineare dei tre (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Non ho ancora capito il progetto dei Friedkin, ha un'attenuante troppo grossa ora per via di quel passivo di bilancio. Nel prossimo mercato estivo, dovrà venire allo scoperto e si scoprirà se la parte sportiva è una priorità o meno per lui. Ds? Se mi posso permettere darei un consiglio: eviterei di prendere i presunti fenomeni, tra i quali metto anche Rangnick e Campos (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma era già in borsa all'arrivo di Friedkin e forse serviva aspettare e vedere come andava. L’obiettivo che si devono dare, anche se molto difficile da raggiungere, è il quarto posto. Sul mercato la Roma ha funzionato sulle cessioni (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Il tifoso della Roma deve dare fiducia a questa nuova proprietà. A me danno buone sensazioni. Intanto la loro presenza, uno che ha una mole d’affari fuori dall'Italia e si ferma tutto questo periodo è perché ci tiene alla società. Poi c’è la campagna acquisti, che è un'ottima campagna acquisti nella quale loro hanno fatto capire che nonostante problemi e difficoltà c’erano. Il fatto di togliere la società dalla borsa è una cosa evidente e logica (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Fonseca non sarà l'allenatore del futuro della Roma, credo lo sappia anche lui. Mi auguro che venga preso un ds italiano e con esperienza da grande squadra (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Chiaro che se Florenzi dovesse fare una grande stagione qui a Roma fioccherebbero le polemiche contro Fonseca, ma ricordiamoci una cosa: anche il calcio è fatto di rapporti conflittuali e non solo di valutazioni tecniche. Se le strade di Florenzi e la Roma si sono divise meglio mettersi l’anima in pace da subito, senza fare paragoni poco sensati (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)