AGRESTI: "Roma sottovalutata" - PARISI: "Nei singoli giallorossi più forti del Milan"

Giovanni Parisi, invece, vede la Roma più forte nei singoli rispetto ai rossoneri: "Il Milan è sopravvalutato: nei singoli la Roma per me è più forte, chiaro però che gli uomini di Pioli arrivano in un momento positivo e da favoriti rispetto ai giallorossi che vengono da un momento un pochino più altalenante. La Roma può e deve vincere!

Formazione? Solitamente Fonseca una sorpresina ce la regala in tutte le partite. Stando alle caratteristiche del Milan puoi coprirti di più sulla destra, ma puoi anche scegliere una soluzione più coraggiosa e mettere un giocatore più offensivo su quell'out per tenere basso Theo Hernandez e costringere Leao ad un lavoro più di copertura. Da questo punto di vista Bruno Peres per caratteristiche potrebbe essere il giocatore in grado di dare più noie. Il brasiliano ha i suoi limiti ma se gli lasci campo libero può far male (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Sulla fascia destra della Roma parlare di efficacia è complicato... (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

E' anche la partita tra due totem come Ibra e Dzeko. Per me sarà una gara bellissima anche in virtù degli interpreti e della forma delle due squadre. I giallorossi dovranno dimostrarsi forti e saldi come il Milan, ma soprattutto di aver acquisito un'identità. La squadra di Fonseca viene da un percorso di crescita e, più che la spinta in classifica, una vittoria stasera potrebbe dare alla Roma tanto morale e la consapevolezza di essere una grande (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Quella tra Milan e Roma sarà una bella partita. Io ai giallorossi ci credo abbastanza (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Milan è sopravvalutato: nei singoli la Roma per me è più forte, chiaro però che gli uomini di Pioli arrivano in un momento positivo e da favoriti rispetto ai giallorossi che vengono da un momento un pochino più altalenante. La Roma può e deve vincere (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Alla Roma manca anche un punto in classifica, per la sconfitta a tavolino con l'Hellas. Mi sembra che la squadra stia trovando un'identità. I giallorossi hanno 3 senatori là davanti e quelli dietro di loro sanno quello che devono fare. Se vincono stasera cambia la loro stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

E' una partita bivio, sia per il Milan che per la Roma (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita di stasera dirà cosa sono il Milan e la Roma. Può dare speranze all'una e all'altra e chi la vince fa un passo avanti importante al livello di autostima. Stiamo sottovalutando la Roma: se stasera vince si candida in modo autorevole per un posto in Champions League. Fonseca? Se è sotto esame lui deve esserlo anche il 90% degli allenatori di Serie A (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il ritorno alla difesa a 3? Mi piace poco, secondo me alla lunga uno dovrebbe scegliere un modulo. Credo che la Roma debba giocare una partita importante, ma l'importante è non perderla. Dzeko è l'ago della Roma. Quando lui non c'è, perché manca o perché non è in giornata, i giallorossi perdono il 50% (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Storicamente la Roma a San Siro con il Milan fa sempre belle partite. Sfida Ibra-Dzeko? Lo svedese è un grande campione, il bosniaco no (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)