PRUZZO: "Fonseca? Le parole di Fienga potrebbero essere state solo di circostanza" - NISII: "Se c'è il treno Allegri va preso al volo"

Alla vigilia del match contro la Juventus, nell'etere romano si parla del futuro di Paulo Fonseca, che ha sempre addosso l'ombra di Max Allegri. "Sento da più parti che con la Juve potrebbe essere l’ultima di Fonseca a Roma: le frasi di Fienga potrebbero essere state solo parole di circostanza", il pensiero di Roberto Pruzzo. Paolo Rocchetti fa invece il punto sul vice-Dzeko: "Su Borja Mayoral posso dire che il Real Madrid non ha ancora aperto al prestito, vuole cederlo a titolo definitivo a 15 milioni. Se aprono al prestito il giocatore può arrivare. L'alternativa è sempre Kalinic"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma dopo Kumbulla sta prendendo Borja Mayoral. I giallorossi il mercato lo stanno facendo sugli obiettivi perseguiti da Tare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha preso Kumbulla, ora tratta Borja Mayoral. Sono due giocatori che la Lazio ha trattato ma che ha successivamente deciso di non prendere. Per Kumbulla il Verona chiedeva troppi soldi rispetto al valore del giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per la Roma la priorità deve continuare ad essere un centravanti: non può assolutamente succedere di ritrovarsi nella stessa situazione di Verona. Se Dzeko prende un raffreddore chi ci gioca in quel ruolo.

Sento da più partita che con la Juve potrebbe essere l’ultima di Fonseca a Roma: le frasi di Fienga potrebbero essere state solo parole di circostanza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fienga non avrebbe potuto dire cose diverse da quelle che ha detto, sono state parole scontate. Non poteva screditare Fonseca prima della gara con la Juve (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel momento in cui c'è treno Allegri, la Roma non può farselo sfuggire, aldilà di quello che sarà il lavoro di Fonseca. Sarebbe ridicolo decidere il destino del portoghese per due partite. (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92,7)

Su Borja Mayoral posso dire che il Real Madrid non ha ancora aperto al prestito, vuole cederlo a titolo definitivo a 15 milioni. Se aprono al prestito il giocatore può arrivare. L'alternativa è sempre Kalinic (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92,7)

Borja Matoral? Non è più giovanissimo e non segna molto, ha fatto fatico a segnare col Levante. Il talento sicuramente c'è, ma non credo possa essere il rincalzo all'altezza di Dzeko (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92,7)