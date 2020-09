ORSI: "Trovare il sostituto di Zaniolo è quasi impossibile" - PALIZZI: "Se fatichi a trovare alternative Karsdorp tanto vale tenerlo"

La Roma nella giornata di ieri è tornata in campo per disputare la seconda amichevole di questo pre-campionato 2020/2021. I giallorossi si sono imposti per 4-1 sul Frosinone, giocando un ottima partita soprattutto dal punto di vista delle occasioni create in zona offensiva. A tenere banco però è il tema del mercato, sul quale i giallorossi continuano a lavorare per cercare di sfoltire la rosa e trovare giocatori per rafforzarsi. "Per sostituire Zaniolo cercherei un esubero in una grande squadra. Potrebbe essere l'occasione buona per sfoltire gli esuberi e tirare fuori dal cilindro un nome che non facciamo. Una cosa simile a quanto successo con Smalling e Mkhitaryan" è il pensiero di Roberto Pruzzo.

Per sostituire Zaniolo cercherei un esubero in una grande squadra. Potrebbe essere l'occasione buona per sfoltire gli esuberi e tirare fuori dal cilindro un nome che non facciamo. Una cosa simile a quanto successo con Smalling e Mkhitaryan (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Trovare un sostituto di Zaniolo è quasi impossibile. La Roma o cambia sistema di gioco oppure deve fare un mercato diverso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sul mercato la Roma deve costruire la squadra a prescindere da Zaniolo, che deve recuperare con calma, senza fretta. Poi un posto tra gli undici lo troverà, perché lui è forte e può giocare in almeno due ruoli (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ero pronto ad un’altra fase di ricostruzione e abbassare un po’ l’asticella sugli obiettivi ma una logica nella tempistica e nella costruzione di una squadra ci deve essere: si può iniziare una stagione con una punta e 9 trequartisti, oppure con l’unico esterno destro che ha il Covid? (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non è questione di trequartisti, con l’assenza di Zaniolo si impoverisce la Roma. Io farei di tutto per riportare Nainggolan a Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se devi fare 5-6 milioni di euro per Karsdorp e fatichi a trovare alternative, allora tanto vale tenerlo visto che hai il solo Bruno Peres nel ruolo. Come priorità per la prima di campionato, visto che a destra hai comunque più giocatori, serve un vice Dzeko (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo non è sostituibile, per sostituirlo servirebbero 70 milioni. Per la Roma è una perdita enorme. E con l’operazione in Austria i tempi di recupero si allungano, andiamo dai 6 agli 8 mesi: Fink non lo farà ricominciare a giocare presto. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui hanno scelto di andare in Austria per l’operazione, bene per lui ma meno per la Roma. Come lo sostituisci? Non posso sentir dire che lo sostituisce Under, non scherziamo… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zaniolo non è sostituibile e non c’è questa necessità, la Roma ha già dei trequartisti. Senza di lui la Roma non ha giocatori-simbolo: non si deve parlare più di un'eventuale cessione di Dzeko e tornerei di corsa su Smalling (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Florenzi va in prestito con diritto, il che vuol dire che se dovesse esplodere al PSG verrà riscattato altrimenti tornerà alla Roma che magari non avrà più Fonseca come allenatore. Florenzi in questo modulo me lo sarei tenuto. Evidentemente non c’è possibilità di risanamento con Fonseca (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Florenzi può giocare al Valencia, ai tempi l'Inter era interessato, poi c'è stato un breve periodo in cui si è parlato della Juve. Lui può giocare in qualunque grande squadra tranne che nella Roma. Cosa curiosa e anche divertente. Nel club francese partirà dalla panchina, ma parliamo di un club top nel mondo del calcio. Trovo assurdo che uno così nella Roma non trovi spazio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)