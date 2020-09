NISII: "Ho la sensazione che Dzeko abbia deciso di andare via" - RENGA: "Le parole di Friedkin non mi hanno entusiasmato"

Dopo la prima intervista rilasciata da Dan e Ryan Friedkin, le parole della nuova proprietà sono inevitabilmente l'argomento di punta sulle frequenze dell'etere giallorosso. Roberto Renga sembra deluso: "L'intervista è non mi ha entusiasmato. Più che di speranze avrei parlato di fiducia. Ha detto cose che disse anche Pallotta, mi aspettavo di più sul programma che ha in mente". Meno scettico Furio Focolari, che ha apprezzato la sincerità di Friedkin: "Non c'èra da aspettarsi molto dalle parole di Friedkin. Il suo discorso comunque mi è sembrato logiche, fatto con i piedi per terra".

Sul fronte mercato invece Fedrico Nisii è pessimista sulla permanenza di Dzeko dopo aver ascoltato le parole del bosniaco: "Ho avuto la sensazione di un giocatore che ha deciso di andar via. Ho visto un ragazzo molto educato, che ha risposto in maniera molto professionale. Il sorriso alla domanda su Cristiano Ronaldo però... Non lo so, mi ha dato l’impressione di uno che sta per andarsene". Filippo Biafora invece parla del futuro di Bruno Peres, che sembra destinato a rimanere nella Capitale: "Per Fonseca il titolare sulla fascia destra è Bruno Peres. Qualche intermediario sta cercando di trovargli una sistemazione, ma il suo procuratore è stato più che chiaro: ad un anno dalla scadenza del contratto o arriva un'offerta più che buona, anche come commissione, o il ragazzo non si sposta perché sta più che bene a Roma e sente la fiducia del tecnico".

È la prima volta che si vede un passaggio di proprietà senza strascichi, morti e feriti. Quella tra Pallotta e Friedkin è stata una trattativa un po' particolare, c'è sicuramente continuità nel modo di comunicare, come l'intervista al sito invece di una conferenza stampa (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Tra 15 giorni c'è il campionato e la Roma ancora non si è mossa aldilà di Pedro. Pensavo che la nuova proprietà avrebbe portato almeno un paio di colpi invece niente. Per non è successo nulla, non è cambiato niente dalla precedente gestione (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Le parole dei Friedkin sono molto realistiche, non hanno venduto sogni. Mercato? La Roma ripartirà dai giovani, sarà una squadra che verrà costruita con logiche molto diverse dal passato. L'obietivo principale dei Friedkin sono i conti, non ci saranno investimento folli ma neanche cessioni eccellenti (ALVARO MORETTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La nuova proprietà deve innanzitutto invecchiare la squadra. Poi a dicembre si tira una linea e si cerca di costruire una grande squadra per l'immediato futuro. Credo che questo sarà un anno di transizione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Friedkin? A me sta simpatico, poi vado a leggere l'intervista è non mi ha entusiasmato. Più che di speranze avrei parlato di fiducia. Ha detto cose che disse anche Pallotta, mi aspettavo di più sul programma che ha in mente (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Non c'èra da aspettarsi molto dalle parole di Friedkin. Il suo discorso comunque mi è sembrato logiche, fatto con i piedi per terra (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Friedkin è stato schietto: sono arrivati neanche un mese e gli serve tempo. Non si sono lanciati in voli pindarici, diamo loro modo di lavorare e vediamo cosa riescono a fare (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

A Roma parlano tutti, intanto il tempo passa e cresce la rassegnazione (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Per Smalling bisogna ora trovare l'accordo con l'agente del giocatore, si va avanti a trattare. Su Fazio c'è il Cagliari, ma come successo per Juan Jesus il problema è l'ingaggio. Su Santon, oltre alla piste turche, ci sono anche Genoa e Parma e il ragazzo vorrebbe restare in Italia (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Per Fonseca il titolare sulla fascia destra è Bruno Peres. Qualche intermediario sta cercando di trovargli una sistemazione, ma il suo procuratore è stato più che chiaro: ad un anno dalla scadenza del contratto o arriva un'offerta più che buona, anche come commissione, o il ragazzo non si sposta perché sta più che bene a Roma e sente la fiducia del tecnico (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Sentendo le parole di Dzeko ieri e vedendo le immagini, ho avuto la sensazione di un giocatore che ha deciso di andar via. Ho visto un ragazzo molto educato, che ha risposto in maniera molto professionale. Il sorriso alla domanda su Cristiano Ronaldo però... Non lo so, mi ha dato l’impressione di uno che sta per andarsene (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)