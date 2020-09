MELLI: «Roma delusione continua» - D'UBALDO: «Dzeko? Tutto dipende da lui»

Cantiere ancora aperto. A una settimana dal via della Serie A la Roma va in campo oggi pomeriggio a Cagliari per l'ultima amichevole con ancora molti interrogativi. "Pensavo che con la nuova proprietà cambiasse qualcosa, invece è una delusione continua", la critica di Franco Melli.

Il dubbio principale riguarda il futuro di Edin Dzeko: "Averlo o non averlo fa tutta la differenza. Dipende tutto da lui", il pensiero di Guido D'Ubaldo.

Il problema è che Dzeko guadagna troppo. Per fare una squadra competitiva servono giocatori come lui, specie ora che manca Zaniolo. Purtroppo quello che verrà sarà un anno di transizione. A stretto giro non vedo un futuro roseo, vedo più un progetto a lungo termine. Non si possono aspettare altri 10 anni per lo stadio per dare una scossa a questa squadra, altrimenti la Roma resterà sempre così (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Oggi certe operazioni non sono più possibili. Non è solo il caso della Roma, oggi tutte le società fanno fatica anche a prendere un giocatore in prestito. E’ una grande illusione pensare che il calcio torni come prima (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dzeko è un grandissimo attaccante, non è un caso che lo hanno cercato prima l’Inter e poi la Juve. Averlo o non averlo cambia tutto. E’ vero che ci sono state ruggini con Fonseca, ma se dovesse restare tutto si risolverà. Dipende da lui (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pensavo che con la nuova proprietà cambiasse qualcosa, invece la Roma continua ad essere una grande delusione. La Roma ha anche perso il suo giocatore più importante e non avverte la necessità di correre ai ripari per alzare la caratura della squadra, che è sensibilmente diminuita (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Serve uno sforzo da parte del giocatore e dell’ambiente: il recupero di Zaniolo non deve essere affrettato, in questa situazione bisogna assolutamente evitare i rischi inutili (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il momento per Zaniolo è duro, però è talmente giovane che c’è spazio per qualsiasi altra possibilità sia nella Roma che in Nazionale. Deve avere pazienza e rientrare nei tempi giusti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko sta insistendo per andare alla Juve, è lui che vuole trasferirsi. A Torino stanno pensando ad un biennale con opzione per il terzo anno da proporre al bosniaco (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Secondo me Dzeko resterà alla Roma. Friedkin? Un aspetto che mi piace sottolineare è che stiano imparando l'italiano (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Un ritorno di El Shaarawy? Sarei moderatamente soddisfatto per il valore, ma non per il ruolo. La priorità della Roma è il difensore centrale. Da quanto so, è El Shaarawy che spinge per tornare. Secondo me oggi vedremo la squadra che affronterà il Verona, a parte il dubbio legato al futuro di Dzeko (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tra Suarez e Dzeko non c’è paragone. Con il bosniaco la Roma non ha vinto nulla. Zaniolo? Bisogna vedere se dopo due interventi tornerà allo stesso modo dal punto di vista fisico (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non ho nulla contro di lui, ma il Kalinic che ho visto con la maglia della Roma mi ha intristito in modo irreversibile. Il pensiero che possa tornare mi intristisce oltremodo. Quasi arrivo a dire che il ritorno di Kalinic non me lo meriterei... (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)