MELLI: "Non vedo progetti per una Roma alla riscossa" - PARISI: "Milik potrebbe far meglio di Dzeko nella squadra di Fonseca"

E' il giorno del debutto in campionato della Roma per la stagione 2020/2021. A poche ore dall'impegno contro l'Hellas Verona, però, a tenere banco nelle discussioni dell'etere romano è ancora il tema del calciomercato. "La trattativa Dzeko infonde un po'di tristezza, non dal punto di vista tecnico ma da quello affettivo", confessa Riccardo Cotumaccio, mentre per Franco Melli "non c'è una differenza abissale tra i numeri di Milik e Dzeko".

Amaro Ilario Di Giovambattista: "La Roma ha perso una grande occasione su Under, prima del Leicester c'era il Newcastle".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione.

Non mi pare ci sia una differenza abissale tra i numeri di Milik e Dzeko, al di là di quello che si dice. Il rapporto gol/minuti giocati è addirittura superiore. All’orizzonte non vedo progetti per una Roma alla riscossa (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ad oggi si è indebolita. Se l’anno scorso è arrivata quinta come si può pensare che possa migliorare il piazzamento? La speranza è rappresentata dal mercato ancora aperto. Il ritorno di Smalling è importantissimo, poi servirebbe un altro attaccante oltre a Milik (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Milik-De Laurentiis sono schermaglie di poca casa rispetto all’operazione che stanno facendo, secondo me lunedì è tutto chiarito. Dzeko in campo stasera? No, non ci credo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Su Under la Roma ha perso una grande occasione: prima del Leicester c’era stata la possibilità di cederlo in prestito con obbligo di riscatto al Newcastle (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mancano 16 giorni alla fine del mercato e che la Roma debba ancora fare qualcosa è chiaro. Nelle trattative di cui si parla si sono accumulati alcuni ritardi, ma credo che il famoso effetto domino Milik-Dzeko di cui si parla, alla fine, andrà in porto. Forse l'unico limite del bosniaco è che se non è molto motivato le sue prestazioni ne risentono molto. Sarebbe rischioso se rimanesse qui contro voglia. La partita di oggi sarà quasi un continuum di quello che si è visto nel post-Covid. Io sinceramente sono abbastanza carico (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Siamo al giro di boa del campionato e questo determina l'emotività del tifoso. La trattativa Dzeko infonde un po'di tristezza, non dal punto di vista tecnico ma da quello affettivo. Onestamente non so se la Roma, de facto, sia migliorata o meno. Il mercato non è ancora completo, e comunque bisogna vedere sul campo il rendimento dei nuovi acquisti (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Paradossalmente Milik potrebbe sfruttare meglio rispetto a Dzeko lo sviluppo di gioco prodotto dalla Roma di Fonseca. La trattativa? Ci sono degli attriti ma si risolveranno... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)