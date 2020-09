MELLI: "Dzeko-Fonseca? Prendere provvedimenti sull'allenatore" - BALZANI: "Friedkin deluso dal tecnico perché ha rinnegato il suo calcio"

Si avvicina la sfida alla Juventus, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico, fa discutere ancora la questione Dzeko, ora vicino alla permanenza in giallorosso dopo settimane di corteggiamento dei bianconeri. "Ripartire da Dzeko capitano" dice Riccardo Cotumaccio. "Credo che si possa aggirare la questione Dzeko-Fonseca prendendo provvedimenti sull'allenatore", il pensiero di Franco Melli.

Sul match con la squadra di Pirlo, Francesco Balzani osserva: "Spero che con la Juventus Fonseca possa ravvedersi e schierare la difesa a 4, altrimenti finisce come a Siviglia".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Dzeko è un bel problema perché sembra che non voglia più rimanere. Poi il bosniaco ce l’ha con Fonseca per la partita contro il Siviglia. A Roma serve Dzeko, ma serve anche un altro centravanti. I giallorossi non possono giocare con un solo centravanti ancora per un altro anno. Il sogno Juve per lui resterà tale e chiuderà la carriera alla Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io mi chiederei dov’era l’accompagnatore della squadra. Perché non ha controllato una cosa chiara. C’è un insieme di funzionamento della catena dirigenziale che è clamoroso e colpevole. Non voglio entrare nel discorso se Longo andrà o meno a Verona, poi sorgeranno altri interrogativi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In questo caso credo che con Dzeko ci sarà un faccia a faccia per ricucire se c’è stato uno strappo. La situazione va chiarita assolutamente e va stemperata perché la Roma deve essere messa nelle condizioni di partire con un centravanti forte. L'alternativa è una via di fuga, ma non so quali ce ne siano in giro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ripartire da Dzeko capitano. Il calciomercato porta a storture come quella di Verona: panchine per non compromettere trattative che fanno comodo al club che vende e a quello che compra. Se Edin ha ancora voglia di Roma che sia lui a rappresentarla: unico faro in mezzo al campo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che si possa aggirare la questione Dzeko-Fonseca prendendo provvedimenti sull'allenatore. Quando Sacchi entrava in rotta di collisione con i giocatori, Berlusconi trovava sempre soluzioni per riportare la situazione alla normalità. Se non vanno d’accordo è brutto, già è una situazione problematica. Raramente la Roma nella sua storia si era trovata in queste condizioni, addirittura con un segretario che sbaglia la lista (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)



Longo si stava occupando della cessione di Under, ma non è lui a fare la lista. Fonseca è un allenatore in cui la Roma non crede più, questo è un errore per me. Il tecnico, che per me è un buon allenatore, adesso sbaglia perché è sotto pressione. La Roma gioca con la Juve e magari perde e si dirà subito che se perde contro l'Udinese sarà fuori. Come fai a lavorare in queste condizioni? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fonseca sta rinnegando il suo calcio ed è quello che non è piaciuto a Friedkin, a Verona ha giocato con un modulo che non è il suo nonostante non avesse i giocatori. Spero che con la Juventus possa ravvedersi e schierare la difesa a 4, altrimenti finisce come a Siviglia. Fossi io a fare la formazione, giocherei a 4 con Spinazzola a destra e Calafiori a sinistra (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nella Roma ci sono almeno due persone che devono fare la lista. Se Longo si dimette devo fargli i complimenti, ma fossi stato la Roma non avrei accettato visto che non c’è dolo ma è un errore in buonafede. È stato un errore, nella vita si sbaglia. La Lega ha mandato l’avviso ma nessuno è intervenuto, è strano, insolito, però può capitare (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che vicepresidente con deleghe tecniche sia la soluzione migliore per il ritorno di Francesco Totti nella Roma. La difesa a 3 con questi uomini è un suicidio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)