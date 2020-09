MELLI: “Da quando è arrivato Friedkin non c’è stata alcuna novità” - FELICI: “Dal punto di vista tecnico l’operazione Florenzi non si spiega”

L’arrivo di Friedkin nella Capitale nella giornata di ieri ha movimentato l’etere romano. “Mi ricorda un parente facoltoso che arriva e bussa con i piedi perché ha le mani piene di regali… Ecco, era molto meglio se avesse bussato con i piedi, da quando è arrivato non c’è stata alcuna novità”, dice Franco Melli. “I Friedkin si presentano a Roma dopo un mese. L’inizio non è meraviglioso, con il senso di appartenenza cominciamo male… Alla Roma servono certezze, giocatori e mentalità romanista”, è il pensiero di Nando Orsi.

Nel fratempo la cessione di Florenzi al Psg non va giù ad Antonio Felici: “Un giocatore molto esperto come lui non si può trattare come l’ultimo pellegrino: dal punto di vista tecnico quest’operazione non si spiega”.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

L’arrivo di Friedkin è un momento svolta, ricordiamoci di quanto dicevamo su Pallotta e sul fatto che non veniva mai, iniziavamo a criticare velatamente anche loro ma alla fine sono arrivati a Roma. C’è un detto che dice che “l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”, ora ci aspettiamo qualcosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sono sempre più convinto che con questa amministrazione non ci sarà nessun passo avanti per lo stadio (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarebbe stato meglio se con l’arrivo di Friedkin ci fosse stato anche l’annuncio del ritorno di Smalling. Quello sarebbe stato un bel colpo di scena (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo due anni a Trigoria si è rivisto un presidente. Nello stile mi è sembrato diverso da Pallotta, parla già un po’ di italiano. Speriamo che possa dire qualcosa in più in una prossima intervista. Con Florenzi il PSG ha fatto un affare, spendendo poco per un nazionale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5)

