LENGUA: "Condizione atletica della Roma non al meglio" - SABATINO: "Dzeko doveva giocare"

All'indomani del debutto in campionato - 0-0 contro il Verona al "Bentegodi" -, sulle frequenze radiofoniche si discute del match e di Edin Dzeko, ieri rimasto in panchina. "La Roma a livello di condizione atletica non mi sembra al meglio", sostiene Gianluca Lengua. "Dzeko doveva giocare, in caso di infortunio era un altro problema", afferma Emanuele Sabatino. "Sono venuti prima gli interessi economici", aggiunge Stefano Raucci.

"Nota stonata? I gol sbagliati sicuramente", chiosa Guglielmo Timpano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ibanez è molto sicuro di sé, ma nonostante questo sbaglia molte volte. In prospettiva è un buon giocatore però fa spesso errori. Se dovessi dare una maglia da titolare la darei a Kumbulla e se torna Smalling in quel caso Ibanez diventa una riserva (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La Roma aveva bisogno di un attaccante, ma Dzeko è rimasto in panchina. Però l’aspetto sportivo del risultato della partita è venuto in secondo piano, sono venuti prima gli interessi economici (STEFANO RAUCCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

L’idea che mi sono fatto è che la Roma a livello di condizione atletica non mi sembra al meglio. Nel secondo tempo c’è stato un calo impressionante e il Verona ha preso il pallino della partita. Poi manca la precisione, sono d’accordo che manca il centravanti ma ieri ci sono stati 21 tiri totali e solo 4 nello specchio e non è questione di centravanti o meno, è questione di allenamento (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

È stato brutto vedere Dzeko per novanta minuti in panchina. Ho detto che il bosniaco era scontento di partire per Verona, lui non era d’accordo e neanche l’entourage se lo aspettava. Per la società è un rischio. Ma nel momento in cui il giocatore è convocato e va in panchina allora tutti sanno che quel giocatore può giocare, può garantire qualche minuto. Le note stonate di ieri? I gol sbagliati sicuramente. Anche Diawara l'ho visto molto in difficoltà (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha perso un'occasione per fare un'azione di forza. Sul fronte mercato la Roma è quella messa meglio, ha una punta e ha il suo capitano. Il Napoli ha Milik sul groppone e la Juve non ha i soldi. Alla prima di campionato però la squadra che gioca senza punta sei tu. Dzeko doveva giocare, se si faceva male era un altro problema (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

Da quanto so, Milik ha superato brillantemente la visita in Svizzera. Non c'è alcun problema fisico, se così fosse stato credo che la Roma avrebbe interrotto subito le trattative. Poi che un club faccia delle considerazioni su un calciatore che si è operato due volte al crociato è un altro conto (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

L'operazione Under al Leicester in prestito con diritto di riscatto mi lascia un po' perplesso (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)