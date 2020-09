FOCOLARI: "Non crederò mai ad Allegri alla Roma" - PARISI: "Dzeko, Pedro e Mkhitaryan si prendano la squadra sulle spalle con la Juve"

A tre giorni da Roma-Juventus, lungo le frequenze radiofoniche si commenta il futuro di Paulo Fonseca e le voci che riguardano un ipotetico approdo di Massimiliano Allegri. "Fonseca può avere le sue colpe, ma la Roma non lo ha messo in condizione di poter lavorare", dice Fernando Orsi. "Non crederò mai che Allegri arrivi alla Roma. A meno che Friedkin non gli prometta qualcosa per il prossimo anno", sostiene Furio Focolari.

Di Smalling, invece, parla Paolo Rocchetti: "Sblocchi la situazione se alzi l'offerta a 14 milioni più bonus oppure rischi aspettando le ultime ore per ottenere uno sconto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Le difficoltà che ha la Roma sul mercato sono evidenti a tutti. Ti affidi agli agenti che chiaramente fanno i loro interessi. La situazione Smalling la sblocchi se alzi l'offerta a 14 milioni più bonus oppure rischi aspettando le ultime ore per ottenere uno sconto (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

A Roma c’è un allenatore, che si chiama Paulo Fonseca che se le cose non dovessero andar bene pagherà, ma che in questo momento ha meno responsabilità di tutti. Quindi parlare ora di Allegri, che non so quanto si possa convincere di venire a Roma viste le cose successe, mi pare strano (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

A Fonseca hanno dato una squadra priva di giocatori. Una squadra come la Roma non si può permettere di presentarsi alla prima di campionato senza un centravanti, non c'era neanche quello di riserva. Fonseca può avere le sue colpe, ma i giallorossi nelle ultime gare dello scorso campionato ne ha vinte otto su nove se non sbaglio. La Roma non ha messo Fonseca in condizione di poter lavorare. Quindi o lo confermi o lo mandi via, ma se lo tieni lo devi difendere fino alla fine (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Con la Juve la Roma parte ovviamente sfavorita, non solo tecnicamente ma anche per come arrivano i giallorossi mentalmente. Spero che i tre davanti, Pedro, Dzeko e Mkhitaryan, vista la loro grande esperienza, si prendano la squadra sulle spalle (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma batte la Juve o pareggia giocando però all’altezza dei bianconeri il pensiero fisso su Allegri diventa un pensiero fisso su cosa fare. Se tra mille percentuali di colpa la Roma è reduce da uno 0-0 a Verona dove la squadra gialloblù giocava con la squadra di riserva. C’è qualcosa che non va, anche come condizione atletica secondo me (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Nel paradosso dei paradossi, per i parametri della Roma attuale, sarebbe più adatta un'operazione come quella per Ruediger che per Smalling (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questa idea che domenica sia l’ultima spiaggia per Fonseca non mi piace, e se la vince che succede? A meno che le voci a Allegri non siano solo voci di corridoio che danno fastidio. Per ipotizzare che Dzeko sia rimasto alla Roma perché Fonseca verrà allontanato e arriverà Allegri ce ne vuole (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Se Fonseca vince con la Juve verrà tutto rinviato. L’errore è stato quello di non risolvere il caso prima. Friedkin avrebbe dovuto risolvere immediatamente dopo l’arrivo la questione allenatore e giocatori. Io lo so che è una situazione difficile, solo che adesso se tu non mandi via Fonseca porti avanti questa situazione di una società che non crede in lui. Allora le soluzioni sono solo due: Allegri o Sarri (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Io che Allegri arrivi alla Roma non ci crederò mai. A meno che Friedkin non gli prometta qualcosa per il prossimo anno. È impossibile per me credere che lui in questa situazione possa arrivare. Lui è abituato a fare finali di Champions League, vincere scudetti e prende questa Roma? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)