FOCOLARI: "Bene la conferma di Smalling, ma dal mercato ancora non arriva nessuno" - NISII: "Si avverte già un'aria malsana attorno alla nuova proprietà"

Impazza il calciomercato nell'etere romano. A tenere banco è soprattutto il riscatto di Smalling e la possibile conferma di Dzeko dopo la virata della Juve su Suarez: "La Roma fa ben a riprendere Smalling e tenere Dzeko, ma non hai preso nessuno, sono gli stessi giocatori dell’altro anno", il pensiero di Furio Focolari. Aggiunge ulteriori novità Paolo Rocchetti: "Da quanto ne so l'offerta della Roma per Smalling dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 12 milioni. Su Riccardi, è concreta l'opzione Pescara in prestito"

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Da quanto ne so l'offerta della Roma per Smalling dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 12 milioni. Su Riccardi, è concreta l'opzione Pescara in prestito (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ci sono situazioni che si fa fatica a capire, a Roma Karsdorp non ha mai giocato, è arrivato infortunato ed è andato via infortunato. Magari a Bergamo lo rimettono in sesto, però bisogna stare attenti. Piatek? Un calciatore che ha fallito al Milan e va in Germania e fa 4 gol, ci penso diecimila volte prima di prenderlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per il futuro Paratici potrebbe cambiare ma non si sa se lo fa perché attratto dalla Roma o perché messo da parte dalla Juventus. Però è un professionista e ha già una carriera importante alle spalle, ha un biglietto da visita da grande club (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)



Io credo che la Roma vada avanti così fino alla fine di questo mercato e poi tenti di portare nella capitale Paratici. Da qualche mese, il ds bianconero non so se si trovi ancora bene alla Juventus e l’idea di ricominciare da un'altra parte, con una nuova proprietà, gli piace (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per Smalling non è fatta però i soldi di Schick servono a quello. Il primo grande acquisto della Roma, dopo Pedro, sarebbe proprio l’inglese. Se poi arriva Suarez alla Juve e confermi Dzeko allora cambia del tutto la Roma. In questo modo i giallorossi avrebbero un grande centravanti e il centrale difensivo, è già qualcosa (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma fa bene a riprendere Smalling e tenere Dzeko, ma non hai preso nessuno, sono gli stessi giocatori dell’altro anno (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si avverte già un'aria malsana attorno ad una proprietà nuova e rinnovata. Negli ultimi anni ci siamo ammalati di negatività e frustrazione, tutto diventa un caso e viene visto in maniera negativa (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Milik? Per caratteristiche tecniche sarebbe la soluzione migliore se partisse Dzeko, ma non può valere più di 40 milioni, una cifra folle per un giocatore in scadenza (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)