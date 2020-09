BIAFORA: "Zaniolo sta valutando se operarsi in Austria " - PARISI: "Non mi aspetto colpi di mercato" - FOCOLARI: "Cambio di clinica? Il ginocchio già operato non ha avuto nessun problema"

Dopo la conferma arrivata ieri mattina, l'infortunio di Nicolò Zaniolo è inevitabilmente uno degli argomenti di punta sulle frequenze dell'etere romano. "La scelta su dove operarsi è assolutamente personale. C'è da dire che il ginocchio di Zaniolo già operato non ha avuto nessun problema. Quindi l'eventuale scelta di un'altra clinica non deve essere letta come una bocciatura di Villa Stuart" dice Furio Focolari. Filippo Biafora invece parla della nuova struttura dove il giocatore potrebbe operarsi: "Il ragazzo sta valutando se operarsi in Austria nella stessa clinica dove è stato Chiellini". Secondo Giovanni Parisi invece l'assenza del numero 22 comunque non costringerà il club ad andare sul mercato: "Senza di lui mi aspetto che si ragioni più che altro sulla permanenza di Kluivert e su quella di Under e non su un eventuale sostituito dell'azzurro. Non mi aspetto colpi, anzi le parole di Fienga dell'altro giorno non mi fanno stare tranquillo...".

Per logica il sostituto naturale di Zaniolo sarebbe Pellegrini, per caratteristiche tecniche e peso all'interno della squadra. Io però sono molto molto intrigato da Carles Perez: è un ragazzo con tanto talento e una buona personalità. Deve ancora esplodere e ancora non ha la continuità del campione. Però può essere la risorsa che ti esplode all'improvviso e ti cambia la stagione. Pellegrini? Se non sboccia definitivamente quest'anno o rischia di diventare un eterno incompiuto (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Per caratteristiche tecniche un sostituto di Zaniolo in rosa non c'è. Con tutti a disposizione al suo posto schiererei Carles Perez: lo hai comprato l'anno scorso proprio per sostituire il classe '99. Smalling? Decisivi i prossimi 3 giorni. I problemi con l'agente del giocatore sembrano essersi risolti (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

La scelta su dove operarsi è assolutamente personale. C'è da dire che il ginocchio di Zaniolo già operato non ha avuto nessun problema. Quindi l'eventuale scelta di un'altra clinica non deve essere letta come una bocciatura di Villa Stuart: in Italia da questo punto di vista abbiamo delle eccellenze. Una cosa è certa: quando si parla di 19 casi in 5 anni non possiamo credere alla sfortuna o alla coincidenza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

È giusto che la priorità sia abbattere i costi e fare plusvalenze. Al tempo stesso mi aspetto però che la Roma investa su almeno 4 nuovi calciatori tra questo mercato e gennaio (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)

Se Zaniolo scegliesse un'altra clinica, fossi nel personale di Vialla Stuart, ci rimarrei male (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io non credo alla sfortuna. Ci deve essere un motivo che ovviamente io non conosco. Tutto comunque dipenderà dalla paura del ragazzo di farsi di nuovo male: la testa è importantissima (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E' confermato che al momento la Roma non sta pensando di prendere un altro giocatore per sostituire Zaniolo. Il ragazzo sta valutando se operarsi in Austria nella stessa clinica dove è stato Chiellini (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

L'infortunio di Zaniolo cambia i piani del mercato più in uscita che in entrata. Senza di lui mi aspetto che si ragioni più che altro sulla permanenza di Kluivert e su quella di Under e non su un eventuale sostituito dell'azzurro. Non mi aspetto colpi, anzi le parole di Fienga dell'altro giorno non mi fanno stare tranquillo... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)