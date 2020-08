RENGA: "Milik non vale Dzeko" - BIAFORA: "Operazione legata al bilancio, ma manca il si dei calciatori" - COTUMACCIO: "La Roma deve ripartire dal bosniaco"

Nel giorno in cui la Roma torna al lavoro, nell'etere romano si parla dell'operazione che porterebbe Milik in giallorosso e Dzeko alla Juventus. Un'operazione bocciata da Roberto Renga: "Ad oggi il polacco non vale il bosniaco". Lo stesso pensiero di Riccardo Cotumaccio: "Se si vuole ripartire con un progetto tecnico serio per il prossimo anno si riparta da Dzeko. Giocatore da cui la Roma non può prescindere". Filippo Biafora parla invece di questioni economiche: "L'eventuale operazione viene fatta più per motivazioni economiche di bilancio che puramente tecniche. Senza il sì dei due giocatori può ancora saltare tutto"

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Non penso che Fonseca si opporrebbe alle cessioni di Dzeko e Kolarov (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'eventuale operazione che vede l'addio di Dzeko e l'arrivo di Milik viene fatta più per motivazioni economiche di bilancio che puramente tecniche. Senza il sì dei due giocatori può ancora saltare tutto (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se si vuole ripartire con un progetto tecnico serio per il prossimo anno si riparta da Dzeko. Giocatore da cui la Roma non può prescindere. Dovessero cederlo cadrei in profonda depressione sportiva (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Conte è rimasto scottato dal fatto di non avere in rosa elementi di grande esperienza, per questo il tecnico ha chiesto fortemente un giocatore come Kolarov. Milik sembra in procinto di accettare la proposta della Roma: nel momentous cui il polacco si trasferirà nella Capitale, Dzeko si trasferirà alla Juve (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con la possibilità di fare 5 cambi cambiano anche le prospettive del mercato, per questo una squadra come l’Inter prende un giocatore come Kolarov che all’occorrenza può essere un ottimo elemento in rosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Milik vale Dzeko? Ad oggi direi proprio di no. In più mi domando come ci si possa provare senza remore dei gol e degli assist che ti garantisce Kolarov (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’interesse della Juventus per Dzeko è un segnale inequivocabile del ridimensionamento dei bianconeri. Due anni fa arrivava Ronaldo, oggi si punta su Dzeko che ha 34 anni (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)