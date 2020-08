PRUZZO: "Nell'immediato la Roma ci perde con la cessione di Dzeko" - CIARDI: "Pau Lopez è un discreto portiere ma in questo momento è improponibile"

La Roma si prepara al secondo giro di tamponi e poi, si spera, tornare in campo per prepare al meglio l'inizio della prossima stagione. A tenere banco però sono le notizie di mercato, soprattutto quelle che riguardano l'addio di Edin Dzeko e l'arrivo di Arkadiusz Milik. "Cedere Dzeko e prendere Milik può avere un senso, per motivi economici e anagrafici, ma dal punto di vista tecnico la Roma ci perde nell'immediato" è il pensiero di Furio Focolari. "Milik è un buon giocatore, ma non è Dzeko, ma devi fare una valutazione logica" commenta Roberto Renga.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______



Nell'immediato la Roma ci perde con la cessione di Dzeko. Milik è il sostituto ideale, ma il polacco non è allo stesso livello del Bosniaco anche se è molto più giovane (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Cedere Dzeko e prendere Milik può avere un senso, per motivi economici e anagrafici, ma dal punto di vista tecnico la Roma ci perde nell'immediato. Milik mi piace, ma è evidente che lasciando andare via uno come Dzeko qualcosa la Roma perde inevitabilmente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La cessione di Dzeko e l’arrivo di Milik non mi entusiasmano. È un segnale negativo sia per la Roma che per la Juve: i bianconeri si sono ridimensionati se puntano su un 34enne. Tecnicamente Dzeko è più forte di Milik (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il Napoli e la Roma vogliono cedere rispettivamente Milik, Under e Riccardi, per questo hanno così alzato i prezzi. Il polacco è un bel giocatore e prenderlo al posto di Dzeko, per me, i igallorossi ci guadagnano economicamente e per età (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me prendere Milik per Under, Riccarxi e 10 milioni è una follia. Tu non compri Milik, compri un anno del polacco, come possiamo pensare che valga tutti quei soldi? A gennaio lui è libero, può firmare per qualunque squadra. Milik è un buon giocatore, ma non è Dzeko, ma devi fare una valutazione logica. La Roma per un anno di Dzeko lo scorso anno chiedeva 20 milioni, ma lui è un altro tipo di giocatore, più di esperienza (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha bisogno di un portiere e un esterno destro che sembra possa arrivare, ma in porta si andrà avanti Pau Lopez-Mirante. La tempistica ristretta difficilmente ti porterà a cambiare. Pau Lopez è un discreto portiere ma in questo momento è improponibile. La tua fortuna è di avere un vice affidabile (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)