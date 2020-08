PRUZZO: "C'è stato un cambio di proprietà, ma ancora non ce ne siamo accorti" - BIAFORA: "Non credo che la Roma riuscirà a vendere tutti gli esuberi"

Ad un giorno dal raduno di Trigoria, nell'etere romano si parla della nuova proprietà targata Dan Friedkin: "Il cambio di proprietà c’è stato ma non ce ne siamo tanto accorti: serve una dichiarazione che dica che c’è fiducia nell’allenatore", il pensiero di Roberto Pruzzo.

Filippo Biafora, invece, parla della difficoltà di cedere gli esuberi: "Non sarà facile liberarsi di tutti gli esuberi. Già dallo scorso anno il club sta cercando di liberarsi di alcuni giocatori, ma sappiamo che non è un obiettivo semplice. Nonostante l’arrivo di Friedkin non si può pensare di andare avanti continuando a portarsi dietro alcune zavorre."

Per la Roma non sarà facile liberarsi di tutti gli esuberi. Già dallo scorso anno il club sta cercando di liberarsi di alcuni giocatori, ma sappiamo che non è un obiettivo semplice soprattutto alla luce della situazione economica scaturita dal Covid. Non credo che la Roma riuscirà a liberarsi di tutti i giocatori in esubero, a Trigoria l’obiettivo è quelli di alleggerire il più possibile il monte ingaggi liberandosi di molti stipendi inutili. Nonostante l’arrivo di Friedkin non si può pensare di andare avanti continuando a portarsi dietro alcune zavorre. Schick? Da quanto ne so la trattativa con il Bayern Leverkusen è molto calda (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Che la Roma debba vendere non è una novità ed è un ragionamento che sarebbe valso per qualsiasi proprietà, non solo quella dei Friedkin. Esistono rami secchi che costano molto e vanno tagliati. Questa è la missione principale dell’attuale direzione sportiva (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma riuscisse a piazzare Diawara per 30 milioni, o a fare una plusvalenza portando nella Capitale Torreira, non sarebbe un affare... sarebbe un trionfo! (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho appena avuto conferme dell'entourage del giocatore, contatti con Kolasinac. La Roma cerca qualcuno a sinistra e vista l'età di Kolarov, il bosniaco può essere un buon acquisto (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il cambio di proprietà c’è stato ma non ce ne siamo tanto accorti: serve una dichiarazione che dica che c’è fiducia nell’allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

In questo momento la priorità per la Roma più che gli acquisti sono le cessioni. Ci si vuole liberare di un sacco di contratti onerosi, di giocatori che servono poco. Fonseca si è fatto un’idea di quello che gli serve o non gli serve (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)