PALIZZI: "Di Edin Dzeko non mi priverei mai" - PRUZZO: "Per la Roma mi sembra il momento di cambiare centravanti"

La Roma si prepara ad aprire ufficialmente nella giornata di domani il proprio calciomercato. Dalle voci che arrivano dagli esperti del settore, i giallorossi prima di effettuare operazioni in entrata hanno l'obbligo di vendere, soprattutto per sfoltire la rosa. "La Roma sta lavorando da mesi allo sfoltimento della rosa, ma attualmente non è ancora riuscita a piazzare un esubero. Il mercato in entrata si sbloccherà soltanto dopo le cessioni. Il club sta continuando a provare a riportare Smalling a Trigoria" è il commento di Filippo Biafora.

L'unico nome del mercato in entrata per l'attacco per ora sembra essere quello di Milik, anche se tutto dipenderà dall'operazione che porterebbe alla Juventus Edin Dzeko. Il problema rimane però il costo del cartellino del giocatore, per cui il Napoli chiede quaranta milioni di euro nonostante la scadenza a giugno 2021. "Milik non può costare 40 milioni, è un’ assurdità tanto quanto la minaccia di De Laurentiis di tenere il polacco in tribuna per un anno. Non dimentichiamoci che De Laurentiis è un uomo di cinema, gli piace fare gli show" dice Furio Focolari.

Sostituire Kolarov con Kolasinac sarebbe una buona operazione di mercato. Incontro probabile in settimana tra gli intermediari e Fienga. Sulla situazione Dzeko con la Juve dico che molto dipende da Milik. Se il polacco accetta la Roma lo scambio si farà (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il binomio Fienga-De Sanctis è particolare e anomalo, ma potrebbe essere efficace solo nell'immediato e solo per specifiche funzioni, come levarsi gli esuberi. Puntare su un lavoro strategico e a lunga scadenza non basta, la proprietà per fare questo sta valutando diversi profili, ed entro fine anno o fine stagione le cose cambieranno profondamente. Il nome di Rangnick è valido, affascinante, ma ho l'impressione che sia più lui a proporsi che la Roma stessa a pensarci (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Di Edin Dzeko non mi priverei mai. Rappresenta la sintesi ideale di capacità fisica, atletica, forza, prolificità, non lo cambierei mai. Fermo restando però che la strategia sia abbastanza chiara. A fronte della conferma di poche settimane fa di Mkhitaryan e l’acquisto di Pedro, con la volontà di creare quindi un instant team, perché far partire due giocatori di esperienza come Kolarov e Dzeko. L’idea è che si cerchi il mix di esperienza e gioventù per bilanciare la squadra (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la Roma mi sembra il momento di cambiare centravanti. Dzeko guadagna troppo rispetto al valore della squadra. Milik non è Dzeko ma è comunque un ottimo giocatore. Mi auguro vivamente che il colpo a sorpresa di Friedkin non sia stato Pedro, mi aspetto di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Juve ha prima parlato con Milik, poi ha chiamato Dzeko, ma c’è il rischio che il vero nome per l’attacco giallorosso possa essere un altro. I bianconeri stanno cercando di capire se è possibile arrivare a Suarez (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma sta cercando di piazzare il prima possibile Schick: con i soldi incassati dalla cessione del ceco i giallorossi andrebbero dal Manchester United per riportare Smalling a Trigoria (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

