DI GIOVAMBATTISTA: "Mi aspetto un colpo da parte di Friedkin" - COTUMACCIO: "Va dato tempo alla nuova proprietà"

Nel giorno di raduno di Trigoria, nell'etere romano si parla di mercato. E Ilario DI Giovambattista si aspetta un grande colpo dalla nuova proprietà: "Io un colpo di Friedkin me lo aspetto in questo mercato, Icardi sarebbe ovviamente il top". Più cauto invece Riccardo Cotumaccio: "Ci vuole tempo, chi si aspettava subito i fuochi d'artificio pecca di ingenuità"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Io un colpo di Friedkin me lo aspetto in questo mercato, Icardi sarebbe ovviamente il top. L’agente Wanda Nara era stata vista con i dirigenti giallorossi. Ora è difficilissimo ipotizzare un affare di questo genere, anche perché il PSG chiede 50 milioni di euro, però…. (ILARIO DI GIOVABATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Giusto puntare Milik? La Roma vuole un giocatore che tra tre mesi è svincolato. Io non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli, perché devi fare un favore così agli azzurri. Non vedo un operazione così facile da chiudere tra i due club (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ricomincia con 35 giocatori, prima di vedere un nuovo acquisto ne deve dar via almeno dieci. Come fa Fonseca a lavorare così? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko ideale per la Juventus non lo so, ma a me è sempre piaciuto. In una squadra in cui serve il centravanti che deve fare gioco lui riesce a dare palle dentro e usare i piedi in maniera ottima. Non è più un ragazzino però (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Belotti meglio di Milik. Lo prenderei anche se è un giocatore che deve tornare a certi livelli, con il Torino ha avuto alti e bassi (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Cairo, che non è amatissimo dai tifosi del toro, vende Belotti poi non può più andare a Torino. Tra Milik e Belotti per la Roma io mi prendo Belotti. Gioca per la squadra, ha ottimi piedi. Mi sembra però una trattativa improponibile per il Torino, che la Roma lo voglia mi sembra giustissimo (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Spero che Pedro possa rappresentare quel lato "senatoriale" in grado anche di far crescere i giovani. Sono molto fiducioso, acquisto di grande livello. Friedkin? Ci vuole tempo, chi si aspettava subito i fuochi d'artificio pecca di ingenuità (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Il centrocampo della Roma va rivisto, prenderei qualcuno di peso, in mezzo al campo mancano un po' di centimetri (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Per quanto riguarda le cessioni, siamo a buon punto su Schick e Florenzi, ma gli altri sono difficili da piazzare soprattutto per le alte richieste economiche che fanno i giocatori, ad esempio Juan Jesus (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)