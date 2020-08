DI GIOVAMBATTISTA: "L'obiettivo di Friedkin ora è sistemare i conti" - ROCCHETTI: "Al momento la Roma pensa alle cessioni, Schick-Leverkusen ipotesi concreta"

Nell'etere romano si parla di Dan Friedkin e degli obiettivi della sua Roma: "Il texano è stato chiaro, rimettere a posto i conti e poi si parte", il pensiero di Francesco Di Giovambattista. Roberto Pruzzo, invece, spera in qualche grande colpo: "L'obiettivo di Friedkin è quello di ridurre il monte ingaggi, ma qui i tifosi si aspettano un colpo che li faccia sognare. Non so come potrà riuscirci"

Paolo Rocchetti, invece, fa il punto sulle cessioni: "Con il Cagliari per Juan Jesus c'è stata una brusca frenata dovuta alle richieste dell'entourage del giocatore. Su Schick l'ipotesi Bayer è concreta"

La Roma al momento è concentrata sulle cessioni, con il Cagliari per Juan Jesus c'è stata una brusca frenata dovuta alle richieste dell'entourage del giocatore. Su Schick l'ipotesi Bayer è concreta ma la Roma non si aspetta di incassare meno di 25 milioni (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mandzukic? E' in fase calante, mi sembra che il meglio lo abbia già dato. Non è un giocaotre che prendere per fare il centravanti titolare della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'obiettivo di Friedkin è quello di ridurre il monte ingaggi, ma qui i tifosi si aspettano un colpo che li faccia sognare. Non so come potrà riuscirci. A Firenze Commisso ha tenuto Chiesa e ha portato Ribery. Magari potrebbe fare un’operazione del genere per entrare nel cuore della gente e poi a gennaio capire che percorso fare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Dzeko volesse andare via e la Roma prendesse Suarez io sarei felicissimo. Ho rivisto Schick in Champions ma mi sembra come prima, mi sembra un giocatore da Primavera, se la Roma lo piazza è già qualcosa. La Roma deve piazzarne una decina. Se Fonseca gioca a tre e devi cercare un esterno destro, a me Florenzi in quel ruolo non dispiace (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Friedkin è stato chiaro, rimettere a posto i conti e poi si parte. Dopo Siviglia c’è stata una bella discussione accesa tra Dzeko e Fonseca. Non si sa quanto si siano chiariti (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’errore più grande di Pallotta è stato affidarsi ciecamente ai suoi manager. Non avrebbe dovuto dare in mano tutti i poteri ad una sola persona, come ad esempio è successo con Monchi. In un club dev'esserci una sinergia dove tutti cooperano per lo stesso obiettivo (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pedro? E'un buon giocatore ma non è che mi faccia impazzire, magari come primo colpo avrei preso qualcun altro. Fonseca ha chiuso la stagione in difficoltà, forse ci sarà bisogno di una riflessione anche sul tecnico (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)