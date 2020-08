DI GIOVAMBATTISTA: "Dzeko e Fonseca si sono lasciati malissimo" - ROCCHETTI: "Pau Lopez è sul mercato, ma non ci sono offerte adeguate"

In attesa di cominciare ufficialmente la nuova stagione, in casa Roma, dopo l'avvento di Friedkin, vanno risolte alcune spinose questioni, una di queste è legata a Dzeko: "Se la Roma lo vuole trattenere si deve ricostruire il rapporto tra il giocatore e Fonseca: il bosniaco e il tecnico si sono lasciati malissimo dopo la gara con il Siviglia", il pensiero di Ilario DI Giovambattista.

Paolo Rocchetti, invece, parla del futuro di Pau Lopez: "Da quello che so io è sul mercato ma al momento non ci sono offerte adeguate"

Adesso se la Roma vuole trattenere Dzeko si deve ricostruire il rapporto tra il giocatore e Fonseca: il bosniaco e il tecnico si sono lasciati malissimo dopo la gara con il Siviglia (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 101.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi pare che la Juventus sia uscita allo scoperto su Dzeko: è lui l'obiettivo per l'attacco bianconero. Se il bosniaco dovesse rimanere bisognerà risolvere la questione rimasta in sospeso con Fonseca (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 101.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per la Roma sento parlare di Paratici e Ausilio, ma siete certi che siano i fenomeni dei fenomeni? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 101.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Adesso la priorità della Roma è quella di vendere: attualmente in rosa ci sono 35 giocatori, bisognerà sfoltire e arrivare almeno a 24/25 (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 101.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Da quello che so io Pau Lopez è sul mercato ma al momento non ci sono offerte adeguate. Per il giocatore è stato manifestato l'interesse di club di Premier League e di Liga (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Friedkin? Mi ha sorpreso il rimanere così defilato da parte del texano, questo mi crea un po' di perplessità. Ma già il non aver fatto proclami altisonanti è una cosa positiva (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)