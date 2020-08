DI GIOVAMBATTISTA: "Dalla nuova proprietà mi aspetto un paio di botti di mercato" - DE SANTIS: "La situazione finanziaria del club non cambia"

La Roma si prepara ad abbracciare il 25esimo presidente della storia giallorossa. Sarà Dan Friedkin a guidare la squadra nella prossima stagione e le aspettative e le speranze per i tifosi romanisti, che vogliono tornare a vincere dopo l'annata Pallotta, sono molte. "È chiaro che non si potrà pretendere la luna, ma difficile non chiedere. Quando ci sono questi passaggi come fai da ‘accontentarti’ di vivacchiare? Uno immagina e sogna…" come sostiene Ilario Di Giovambattista.

Intanto però infiamma anche il discorso relativo al mercato. Friedkin sembra aver deciso di voler blindare alcuni giocatori, come Zaniolo e Pellegrini, e fare di tutto per riportare nella Capitale Smalling. Come sostiene anche Roberto Renga: "Hanno già preso Pedro, se riportano anche Smalling iniziamo a ragionare. La permanenza di Zaniolo è già un segnale, prima lo davamo per perso. Ma non basta. Anche Fonseca è a rischio, si ripartirà con un allenatore ‘ballerino’. Un anno di transizione è ammesso, perché si riparte davvero dalle macerie".

Io mi auguro che la gestione di Friedkin sia completamente diversa da quella di Pallotta, nel bene e nel male. Vorrei che la nuova Roma abbia un'identità sua. Ciò che è mancato negli ultimi anni ai giallorossi è la competitività forte in Italia: questo può essere un punto di partenza (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Si era arrivati ad un punto di non ritorno tra Pallotta e la tifoseria, ma mi sembra che ci sia molta più cautela su cosa aspettarcisi dalla nuova proprietà. Questo da una parte è positivo perché è sintomo di una maturazione, ma dall'altro è un peccato che il tifoso si privi della propria irrazionalità (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo 92.7)

Ora la Roma ha un proprietario che magari può mettere più soldi sul piatto, ma la situazione finanziaria del club non cambia dalla mattina alla sera: dovrà esserci un'opera di risanamento. Mi risulta che la Roma debba fare almeno 120 milioni di plusvalenze in un anno (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo 92.7)

Per prima cosa ricorderei a Dan Friedkin che cos'è la Roma: è passione. Non è difficile subentrare a Pallotta e far meglio di lui perché non ha vinto niente ed al di là di questo ha distrutto tutti i rapporti (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Consiglierei a Friedkin di venire a Roma e restarci, o quantomeno di farsi raccontare le cose come stanno da suo figlio. E di ricostruire i rapporti con la tifoseria: il patrimonio della Roma sono i tifosi. Pedro? Ha un curriculum di altissimo profilo anche se bisognerà vedere come sta. Se sta bene con Dzeko può essere un complemento importante. I giallorossi iniziano ad avere tanta esperienza là davanti, cui vanno aggiunti i giovani che crescono (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La parola 'appartenenza' deve essere la più importante. Nell'esperienza appena conclusasi si è preteso di insegnare qualcosa ai tifosi della Roma. Non si può cambiare la mentalità di un mondo senza conoscerlo (PAOLO MARCACCI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Friedkin non cederà calciatori cardine della squadra, a cominciare da Zaniolo. Credo che non sarà venduto nemmeno Pellegrini (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io un paio di botti di mercato dalla nuova proprietà della Roma me li aspetto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dal nuovo proprietario mi aspetto che sia pronto a prendere grandi giocatori fin da subito, che è l'unica cosa che conta, invece di pensare ad un programma di 4-5-6 anni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspetto che il presidente dia senso di appartenenza e abbia progetti tecnici più che economici (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Manca un mese all’inizio del campionato, non potete pensare che Friedkin abbia la bacchetta magica. Qualche segnale ci sarà. Ma bisogna cambiare molto, dal portiere alla difesa sono almeno 3 su 5 da cambiare. Sicuramente andrà meglio di Pallotta, ma gli servirà tempo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Chiaro che a Friedkin non si può chiedere la luna, ma intanto si accolla tutti i debiti. Si può parlare di ricostruzione, chiedergli subito grandi acquisti sarebbe esagerato. La Roma che riparte è già una bella notizia. Hanno già preso Pedro, se riportano anche Smalling iniziamo a ragionare. La permanenza di Zaniolo è già un segnale, prima lo davamo per perso. Ma non basta. Anche Fonseca è a rischio, si ripartirà con un allenatore ‘ballerino’. Un anno di transizione è ammesso, perché si riparte davvero dalle macerie (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un programma di 5 anni? Si aggiungono agli 8 precedenti… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È chiaro che non si potrà pretendere la luna, ma difficile non chiedere. Quando ci sono questi passaggi come fai da ‘accontentarti’ di vivacchiare? Uno immagina e sogna… Garcia e Monchi sono in semifinale di Champions e in finale di Europa League. Qui passavano come c****oni e mentecatti, all’estero vincono. C’è qualcosa che non va… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tarderà la nomina del ds e Fienga e De Sanctis guideranno il mercato? Un’idea che mi piace. Non è il momento di presentarsi qui per fare una rivoluzione in 20 giorni (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)