FELICI: "La trattativa con Friedkin non è chiusa, ma non c'è preoccupazione" - TORRI: "Firma entro 48 ore"

L'emergenza coronavirus continua a tenere banco nelle discussioni calcistiche di questi giorni, soprattutto in virtù del caos che si sta determinando in relazione al calendario della Serie A. Il rinvio di Roma-Sampdoria, ormai praticamente certo, proietta direttamente alla gara europea contro il Siviglia. "Gli andalusi sono un club in salute, sarà importante non subire gol", sostiene Paolo Rocchetti.

Si parla anche del passaggio di proprietà: secondo Antonio Felici "di fronte al passivo del club è logico che Friedkin cerchi lo sconto", mentre per Francesco Oddo Casano "c'è la volontà di firmare entro le prossime 48 ore".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il campionato va fermato, così come tutte le competizioni sportive. Per un mese, se basta, oppure finché non c’è più tranquillità nel Paese. Il problema di salute è serio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Sul match di Europa League a Siviglia al momento non ci sono indicazioni sulla chiusura a porte chiuse oppure senza tifosi giallorossi. Parlando della sfida, gli andalusi sono un club in salute, sarà importante provare a non subire gol per giocarsela nel migliore dei modi all'Olimpico (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La trattativa con Friedkin non è chiusa ma non ho grandi preoccupazioni. Di fronte al passivo dei conti della Roma è logico che l’acquirente cerchi lo sconto. L’affare però andrà in porto, anche perché non ci sono alternative per Pallotta (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5)

Ho visto Diawara in allenamento partecipare al torello, esercizio che ti sollecita molto. Mi ha colpito, vederlo così è già uno spunto, una notizia importante. Se slitterà la partita della Roma l’allenatore approfitterà per caricare su determinati aspetti di allenamento che di solito non ha il tempo di approfondire (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo 92.7)

La gestione del calcio italiano è in mano ad una banda di Ponzio Pilato. Cessione del club? Sono riprese le riunioni tra le parti a New York. Friedkin ha la forte volontà di arrivare alle firme entro 48 ore a partire dal tardo pomeriggio di oggi, ma dalla parte italiana sono stupiti del fatto che non si sia chiesto uno slittamento per valutare gli eventuali mancati incassi derivanti da un provvedimento che imponesse le porte chiuse durante le partite. Il rinvio della partita contro la Samp ti da un vantaggio. Potrebbe esserci il recupero di Pellegrini e forse anche quello di Diawara tra i convocati (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport 101.5 – 1927 On Air, La Storia Continua…)

Non capisco questa ricerca ossessiva di questo ‘the show must go on’, ma per quale motivo? Se c’è anche un solo essere umano che rischia di essere contagiato a causa di una partita è giusto sospenderle tutte. Veretout mi sembra un lontano parente di quello visto all’inizio della stagione (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport 101.5 – 1927 On Air, La Storia Continua…)

Scrivere che Friedkin non firmi per il coronavirus mi sembra un'eresia (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92,7)

Da quello che so io, Friedkin entro 48 vuole firmare (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)