D'UBALDO: "Friedkin? Credo siano cambiate le sue condizioni per acquistare la Roma" - CASANO: "Non ritengo ci siano rischi vista la serietà del suo gruppo"

Mentre il calcio si ferma causa coronavirus, con la gara di Europa League tra Siviglia e Roma rinviata, in casa giallorossa sembra in stand by l'operazione tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club: "Credo che la determinazione ad andare avanti nell’acquisto della Roma sia rimasta intatta, ma le condizioni sono cambiate", il pensiero di Guido D'Ubaldo.

Non vede grossi rischi per l'operazione invece Francesco Oddo Casano: "Sono giochi tra le parti che fanno parte di affari così importanti. Non ritengo ci siano al momento motivi di preoccupazione reali sul possibile fallimento dell'operazione, vista la serietà con cui il gruppo Friedkin ha dall'inizio trattato la vicenda"

Avevo registrato dalla parte di Pallotta un po’ di fastidio per la frenata di Friedkin per la cessione della Roma. Magari firmeranno tra due minuti, ma Friedkin vuole capire un po’ meglio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Alle 9.46 la Roma ancora non sa se può partire per Siviglia, una situazione quasi surreale. E’ una situazione che va gestita diversamente, l’UEFA pensa di tenere in piedi tutto, quando tutto il sistema calcio dovrebbe fermarsi. Friedkin? Credo che la determinazione ad andare avanti nell’acquisto della Roma sia rimasta intatta, ma le condizioni sono cambiate (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A Siviglia mi aspetto Fazio in difesa con Smalling e Mancini a centrocampo. Non mi è dispiaciuto l'approccio di Villar in queste prime partite, ma con il Siviglia è una partita troppo importante. Non so quanto faccia bene, sia fisicamente che mentalmente, questo lungo e giusto stop alla Roma in ottica Europa League (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Per quale motivo la Roma, che per quanto sia complicato può ancora arrivare quarta, dovrebbe accettare che i primi quattro posti vengano assegnati ai playout solo alle prime 4 squadre in classifica? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Io sono incredulo e scandalizzato di fronte al fatto che l’Uefa non abbia ancora ipotizzato la cancellazione dell’Europeo, che manco a farlo di proposito quest’anno sarà itinerante: esattamente ciò che in questo momento non è possibile fare (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Non partire mi sembra l'unica cosa saggia, il calcio va fermato davanti a questi eventi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Senza voler gettare nello sconforto i tifosi della Roma cerchiamo di raccontare quello che sta accadendo riguardo al passaggio societario: non sappiamo se le volontà definitive di Friedkin siano cambiate ma di certo , come ben sapete , qualcosa di eccezionale negli ultimi giorni si è materializzato.Pallotta dice di chiedere ai legali della controparte? Può significare tre cose: a) continua a prendersi gioco dei giornalisti; b) la trattativa si è raffreddata per altri motivi; c) il gruppo Friedkin ha messo momentaneamente in stand-by l’acquisizione della Roma. Quest’ultima ipotesi mi sembra la più credibile (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport 101.5, 1927 On Air - La storia continua)

Cessione in stand-by? Sono giochi tra le parti che fanno parte di affari così importanti. Non ritengo ci siano al momento motivi di preoccupazione reali sul possibile fallimento dell'operazione, vista la serietà con cui il gruppo Friedkin ha dall'inizio trattato la vicenda (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport 101.5, 1927 On Air - La storia continua)