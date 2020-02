RENGA: "La Roma dell'andata avrebbe grosse difficoltà a passare il turno" - COTUMACCIO: "Spinazzola deve riconquistare i giallorossi stasera"

Torna l'Europa League stasera con la gara di ritorno tra Gent e Roma, che concede un accesso agli ottavi di finale della seconda competizione europea. "Spero davvero tanto nell’Europa League quest’anno, potrebbe essere la giusta carezza ai tifosi nell’arco di un periodo colmo di ostacoli" dice Riccardo Cotumaccio.

"E' impensabile un'eliminazione dei giallorossi" secondo Furio Focolari. Per Roberto Renga, infine, "se oggi giocasse la stessa Roma dell'andata avrebbe grosse difficoltà a passare il turno".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Stasera Spinazzola deve riconquistare la Roma, voglio rivedere lo spirito di Genova. Ha gamba e qualità, mi auguro possa dimostrare di essere fondamentale per la squadra. Spero davvero tanto nell’Europa League quest’anno, potrebbe essere la giusta carezza ai tifosi nell’arco di un periodo colmo di ostacoli (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La nuova proprietà sta cercando un personaggio alla Nedved. Si sta pensando a Totti, bisogna vedere se Friedkin ha il carisma giusto per riportarlo nella Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il progetto di Pallotta, se mai ci fosse stato, non si è capito. Il vero problema è che non ha mai provato a vincere, anche quando ne aveva la possibilità. Anche per lo stadio non ha concluso nulla (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo che la Roma passerà il turno, nonostante giochi contro una squadra che in casa non ha mai perso, è impensabile un'eliminazione dei giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se oggi giocasse la stessa Roma dell'andata avrebbe grosse difficoltà a passare il turno. La speranza è quella di rivedere la squadra che domenica pomeriggio ha battuto il Lecce (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)