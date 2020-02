PRUZZO: "Non c'è da fidarsi della Roma" - MANGIANTE: "Sarà fondamentale la sfida di giovedì"

La Roma torna alla vittoria contro il Lecce. "Il carattere dimostrato ieri dev’essere confermato giovedì in Europa, altrimenti parleremo di un risultato isolato" dice Riccardo Cotumaccio. Rimane in attesa anche Roberto Pruzzo: "Non c'è da fidarsi, aspetto le prossime partite per avere una conferma. La Roma deve essere costante e non alternare buone e brutte prestazioni".

"Ora però mi aspetto la controprova in Belgio giovedì sera, sarà una partita de dentro o fuori e sarà fondamentale per la stagione della giallorossa" conclude Angelo Mangiante.

Da quello che so, è una settimana decisiva per il futuro di Smalling. Sono previsti possibili incontri di Petrachi tra mercoledì e giovedì per sbloccare la situazione. La Roma vuole tenere il difensore inglese e farà uno sforzo (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma di ieri convince e ci fa respirare, ma il giudizio va sospeso. Il carattere dimostrato ieri dev’essere confermato giovedì in Europa, altrimenti parleremo di un risultato isolato. Bruno Peres? Smettiamola di parlarne in toni ironici, è ormai una realtà di questa squadra e ne va apprezzata la voglia di riscatto (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Viste le difficoltà a trovare un giocatore che riesca ad essere incisivo sotto porta a parte Dzeko, forse una mossa da tentare sarebbe quella di avvicinare un esterno o un trequartista al numero 9 giallorosso (SANDRO BERSANI, Centro Suono Sport, 101.5)

La Roma nelle ultime partite non tirava più in porta, ma ieri è come magicamente guarita. Ha messo sotto il Lecce dal primo minuti e non c'è mai stata partita. Però non c'è da fidarsi, aspetto le prossime partite per avere una conferma. La Roma deve essere costante e non alternare buone e brutte prestazioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri ho visto una Roma come quella vista durante la partita contro la Lazio ma, non capisco ancora come sia possibile, che i giocatori non abbiano avuto la stessa mentalità nelle altre partite prima di questa con il Lecce. Fonseca chiede sempre maggior aggressività e ieri si è vista (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Segnali positivi dalla partita di ieri. La Roma non è ancora guarita, ma da ora in poi deve dare continuità ai risultati e alle prestazioni (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Abbiamo rivisto per buona parte della gara una Roma brillante. La domanda è relativa al perché fosse scomparsa quella squadra. Ora però mi aspetto la controprova in Belgio giovedì sera, sarà una partita de dentro o fuori e sarà fondamentale per la stagione della giallorossa. Non è una partita scontata e sarà lo spartiacque di questa stagione, passare il turno è fondamentale (ANGELO MANGIANTE, Nsl Radio 90.0)

Mi sento di spezzare una lancia a favore di Pellegrini: non facciamo di questo suo momento di difficoltà, un pretesto per scartarlo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)