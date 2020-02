PARISI: “Continuando così la Roma faticherà ad arrivare quarta” - AGRESTI: “Perché Fonseca non viene mai criticato...?”

Le scorie della pesante sconfitta contro il Sassuolo non abbandonano la Roma. “Giallorossi incommentabili e disarmanti con il Sassuolo, se continuano così faticheranno enormemente ad arrivare quarti”, dice Giovanni Parisi. “La squadra crea poco, le assenze di Zaniolo e Diawara sono pesantissime e si stanno facendo sentire”, rincara Nando Orsi.

Stefano Agresti pone l’attenzione invece su Fonseca: “Alla Roma vengono criticati tutti, a partire dalla società fino ad arrivare ai giocatori, ma Fonseca non viene mai toccato... qualche limite sta venendo a galla in queste gare”.

Dzeko non sta facendo una grandissima stagione, ma c’è da dire che la squadra crea poco e gli mette poche occasioni a disposizione. Le assenze di Zaniolo e Diawara per la Roma sono pesantissime e si stanno facendo sentire (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non capisco molto le mosse della Roma sul mercato. Probabilmente in questo momento serviva altro alla squadra di Fonseca (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma venerdì gioca con il Bologna ma come ci arriva? Tra gli infortuni e la squalifica in mezzo al campo di Pellegrini sei costretto a mettere Pastore. La partita non te la porti da casa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

In certi casi passa l'idea che Fonseca a prescindere da tutto sia sempre bravo e l’unico che si salva. La Roma non dà l’idea di aver capito la situazione in caso di mancata qualificazione in Champions League. È una squadra blanda, che accetta ciò che viene e non ha rimedi (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)