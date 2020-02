NARDO: “Fonseca mi sembra l’ennesimo allenatore finito nel vortice negativo che ti spazza via” - BALZANI: “Sta iniziando a fare anche il dirigente...”

Le parole di Fonseca di ieri e la gara con il Gent di questa sera: l’etere romano si divide. “Condivido le parole di Fonseca espresse ieri in conferenza stampa, ma a me sembra l'ennesimo allenatore finito nel vortice negativo che rischia di spazzarti via senza pietà”, dice Alessio Nardo. “Vedo che sta iniziando anche a fare il dirigente, mentre io credo che debba fare soprattutto l’allenatore”, è il pensiero di Francesco Balzani.

Sul match di Europa League, Nando Orsi mette in guardia i giallorossi: “Quella con il Gent è una partita 'trappola', dove c'è tutto da perdere e niente da guadagnare”. “È l'occasione per la Roma per dare una svolta a questa stagione che sta prendendo una brutta piega. Speriamo che stasera si veda un'altra Roma”, conclude Roberto Pruzzo

Condivido le parole di Fonseca espresse ieri in conferenza stampa, perché chi allena la Roma deve essere consapevole che dovrà far fronte a delle pressioni importanti. Detto ciò non so se riuscirà a superare queste difficoltà perché a me sembra l'ennesimo allenatore finito nel vortice negativo che rischia di spazzarti via senza pietà (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella con il Gent è una partita 'trappola', dove c'è tutto da perdere e niente da guadagnare. La Roma non sta bene e anche se dovesse vincere il giudizio sarà un po' deviante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Mi è sempre piaciuto Fonseca, anche se ieri quell’uscita della pressione è stata un po’ scontata. Vedo che sta iniziando anche a fare il dirigente, mentre io credo che debba fare soprattutto l’allenatore (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5)

Non so se questa uscita di Fonseca sulla pressione fosse preparata, ma mi prendo il succo della questione. Dopo questo discorso i giocatori e l’allenatore devono dimostrare tutto in campo. E’ stata una uscita dialettica ben riuscita e credo che stasera possa esserci una reazione e una risposta (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5)

La partita con il Gent è l'occasione per la Roma per dare una svolta a questa stagione che sta prendendo una brutta piega. Bisogna onorare questa Europa League che può dare delle piacevoli sorprese: si potrebbe avere anche l'ambizione di andare il più avanti possibile con delle buone chance. Speriamo che stasera si veda un'altra Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Bravo Fonseca a esprimere concetti forti come quelli di ieri, scacciando gli alibi e sottolineando l'orgoglio di allenare la Roma. Non l'ho mai visto così energico di fronte alla stampa e credo che questo possa influire positivamente sull'atteggiamento dei giallorossi in vista del match di stasera (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la Roma è difficilissimo arrivare in fondo all'Europa League, ma è l'unico obiettivo che ha, quindi ci deve puntare, iniziando a battere il Gent per ritrovare quello spirito perduto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La Roma è fuori dalla Coppa Italia e in campionato rischia di scivolare lontano dalla Champions e perciò l'Europa League diventa il grande obiettivo della stagione, anche se è difficile da raggiungere essendoci squadre molto forti. I giallorossi devono assolutamente superare il turno, senza sottovalutare l'avversario, e affrontare il prossimo e vedere cosa succede perché quando si entra tra le prime otto ci si inizia a divertire (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La Roma ha le qualità per arrivare fino in fondo all'Europa League. Tutto dipende dai giallorossi più che dagli avversari perché se la squadra gioca come ha fatto ultimamente chiunque può metterla in difficoltà. Haaland? Nello stesso periodo in cui Monchi rifiutò il norvegese, la società prese Bianda a 6 milioni più bonus che non so nemmeno se è un giocatore (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)