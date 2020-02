FOCOLARI: “L’Europa League deve essere un obiettivo per la Roma” - MELLI: “Ma la crisi non è superata” - ROCCHETTI: “Deluso da Spinazzola”

Il giorno dopo Gent-Roma, di buono rimane solo il passaggio del turno. “Bene la qualificazione. Male il reparto difensivo ieri, sopratutto Mancini e Spinazzola“, dice Paolo Rocchetti. “I grandi cammini nelle competizioni dirette possono passare anche da brutte prestazioni. Quella di ieri lo è stata senza alcun dubbio, ma siamo agli ottavi. Conta solo questo”, ammette Riccardo Cotumaccio.

Sulle possibilità di arrivare in fondo alla competizione, Furio Focolari è fiducioso: “Per la Roma l'Europa League potrebbe essere davvero un obiettivo, la crisi sembra stia finendo, e la competizione è alla portata dei giallorossi”.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Ieri ho visto Mancini andare in difficoltà in modo clamoroso, Smalling ha retto il reparto da solo. Male anche Carles Perez che non è mai riuscito ad entrare in partita. Nonostante le difficoltà credo che per la Roma ci sia la possibilità di andare avanti in Europa League considerato il livello delle avversarie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bene la qualificazione. Male il reparto difensivo ieri, sopratutto Mancini e Spinazzola. La delusione del mercato per me è l'ex Juventus, ci si aspettava assolutamente di più da questo giocatore (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la Roma l'Europa League potrebbe essere davvero un obiettivo, la crisi sembra stia finendo, e la competizione è alla portata dei giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Olsen è costato 10 milioni di euro, allora ci possono stare i 27 per Pau Lopez come valutazione (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I grandi cammini nelle competizioni dirette possono passare anche da brutte prestazioni. Quella di ieri lo è stata senza alcun dubbio, ma siamo agli ottavi. Conta solo questo. Ora inizia il bello e le ambizioni personali potrebbero fare la differenza. Da qui in poi l’Europa League diventa davvero affascinante e la Roma ha l’obbligo di dare il 100% per arrivare fino in fondo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non credo che la crisi della Roma si stata superata. Nelle due gare di Europa League il Gent ha giocato meglio dei giallorossi e ieri ha avuto almeno quattro occasioni per segnare dopo il primo gol. A Cagliari serve un cambio di atteggiamento altrimenti rischi di correre grossi pericoli (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho la sensazione che la crisi della Roma si in fase conclusiva, ne sta pian piano uscendo. Nella gara di ieri di positivo c'è la qualificazione agli ottavi, era l'unica cosa che contava davvero (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il Gent ha creato reali preoccupazioni fino al gol di Kluivert, poi in qualche modo la gara è stata gestita dalla Roma. Il passaggio del turno è positivo, contava solo quello, ma adesso a Cagliari serve una gara diversa per cercare un risultato favorevole (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)