FOCOLARI: "Fonseca buon allenatore, ma su Florenzi ha sbagliato" - AUSTINI: "La Roma è rimasta con troppi giocatori" - RENGA: "Doveva piazzare Kalinic"

Chiuso il calciomercato invernale, spazio ai giudizi sull'operato della Roma che ha accolto Ibanez, Villar e Perez, e salutato Florenzi ed Antonucci. "Considero Fonseca un buon allenatore, ma credo che su Florenzi abbia sbagliato", il punto di Furio Focolari. "L’epilogo della vicenda Florenzi dovrebbe far riflettere la Roma. È stata una scelta molto amara, ho visto del cinismo in questa decisione", aggiunge Franco Melli.

"La Roma è rimasta con troppi giocatori", l'analisi di Alessandro Austini. "Kalinic dovevi riuscire a piazzarlo", chiosa Roberto Renga.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Fonseca non considerava più Florenzi come una priorità: questa scelta è stata presa dopo la prova negativa del giocatore in Coppa Italia contro la Juve. Dopo gli errori commessi Florenzi ha capito che non avrebbe più giocato da titolare. Forse la cessione è stata la soluzione migliore per tutti (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’epilogo della vicenda Florenzi dovrebbe far riflettere la Roma. È stata una scelta molto amara, ho visto del cinismo in questa decisione. La deromanizzazione è in atto, la Roma sta diventando una cosa diversa rispetto a quelle che sono state le sue tradizioni dal 1927 (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Considero Fonseca un buon allenatore, ma credo che su Florenzi abbia sbagliato. Quante garanzie in più hai schierando Santon stabilmente al posto di Florenzi? Santon è al livello di Juan Jesus (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Migliorare in attacco per cercare una riserva di Dzeko era un obiettivo ma non ci si è riusciti. Non era facile, era chiaramente una situazione che si poteva sistemare quindi si tratta un problema rinviato. Se devo trovare un problema a questo mercato è che la Roma è rimasta con troppi giocatori. Mi preoccupa sia la gestione tecnica che quella economica di così tanti giocatori. La Roma ha una valanga di difensori e non si sa cosa ci debba fare. Io dico che questo è il chiaro risultato di una fase che è di transizione tra una proprietà che sta per andarsene ed una che ancora non può intervenire (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)

Al mercato della Roma darei un senza voto, perché ha preso tre giovani dei quali solo Perez, forse, potrebbe giocare qualche partita da titolare o entrare in corso. Florenzi è un giocatore normale, non è una grande perdita: ora Fonseca ha un problema in meno perché non sentirà più nessuno fargli domande su di lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La mia vera delusione è legata al mancato acquisto di un centravanti di riserva. E' molto facile comprare giocatori ed anche venderli quando ci sono le offerte. Kalinic dovevi riuscire a piazzarlo. La società deve muoversi bene cercando di piazzare gli esuberi (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)