FOCOLARI: “Domani la Roma passerà il turno” - BALZANI: “Nuova società? Vedrei bene sia Capello che Boniek”

Vigilia di Gent-Roma. “Dopo la vittoria in casa con il Lecce alla Roma domani sera in Belgio si chiede di passare il turno. Risultato in bilico ma sulla carta i giallorossi possono essere definiti come più forti del Gent”, dice Ilario Di Giovambattista. “La Roma domani sera passerà il turno contro il Gent, mi aspetto o un pareggio o una sconfitta in cui però i giallorossi riusciranno a segnare almeno un gol”, è il pensiero di Furio Focolari.

Francesco Balzani dice invece la sua sull’imminente cambio di società: “Credo serva qualcuno che riporti la paura della sconfitta, per me andrebbero bene sia Capello che Boniek nella nuova Roma”.

Pallotta non lascerà un ricordo indelebile di sé. Non è stato sicuramente il presidente più amato della storia della Roma, anzi… Friedkin prende un timone abbastanza difficile e spero possa pensare più alla squadra che ad altre cose (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma all'andata ha giocato una partita a ritmo troppo blando, permettendo al Gent di giocarsela. I giallorossi devono ripetere la prestazione che hanno saputo mettere in campo contro il Lecce, con quel ritmo allora sarà un’altra partita. La trasferta a Cagliari è una partita da vincere, la Roma deve fare punti. L’obiettivo deve essere quello di recuperare sull'Atalanta, che dovrà recuperare una partita e non si sa ancora quando questo avverrà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

